Calciomercato Roma, UFFICIALE: arriva in prestito

La Roma ha concluso un affare di calciomercato, con il calciatore che approda a titolo temporaneo con diritto di riscatto

La Roma può finalmente abbracciare il nuovo calciatore che ha deciso di approdare a Trigoria in prestito con diritto di riscatto. Dopo i rumors delle ultime settimane, finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale che segna la conclusione dell’affare. Il calciomercato giallorosso è sempre molto attivo, con Pinto che sta cercando ci completare la Prima Squadra nel minor tempo possibile, permettendo a Mourinho di allenare il gruppo completo.

Nel mirino ci sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata per l’attacco, mentre per il centrocampo nel mirino c’è Renato Sanches. I primi due sono gli obiettivi principali per migliorare la squadra dello Special One, che chiede al gm uno sforzo da diverso tempo. Per ora, però, sembra molto difficile convincere sia il West Ham sia l’Atletico Madrid, che ancora non hanno dato il via libera alla partenza dei due giocatori. Per loro Pinto sta cercando di concludere gli affari in prestito in modo da non spendere troppo.

Il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain, invece, non fa parte dei piani del club parigini e per questo Pinto ha messo gli occhi su di lui, che potrebbe partire presto. Proprio oggi, infatti, era in programma un incontro tra le parti per definire il passaggio dell’ex Lille a Trigoria.

Calciomercato Roma, arriva dal Real Madrid

Oltre la Prima Squadra, però, molto attiva è anche la Primavera che negli ultimi giorni ha effettuato diversi movimenti di mercato. Il club di Guidi, infatti, ha ceduto alcuni calciatori e ne ha presi altri come l’ultimo che è stato annunciato oggi dalla società.

Si tratta di Julen Jon Guerrero, centrocampista spagnolo classe 2004 che approda in giallorosso dal Real Madrid. La Roma ha dato il benvenuto al giocatore proprio nella Primavera a cui si unisce in prestito con diritto di riscatto dagli spagnoli. Nei giorni scorsi si era parlato dell’accordo con i Blancos per l’arrivo del giocatore e ora questo è stato ufficializzato con le foto di rito del calciatore ai canali romanisti.