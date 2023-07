Roma e Inter, guerra totale: Pinto all’attacco, è partita la chiamata

Il general manager ha avviato i contatti con un obiettivo di calciomercato dell’Inter, che è entrato nell’orbita della Roma

Tiago Pinto ha deciso di dare un colpo alla situazione per smuovere un po’ il momento. Per adesso il general manager è alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di Tammy Abraham, rimasto vacante dopo l’ultima giornata di campionato. L’ex attaccante del Chelsea, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato contro lo Spezia ed è stato costretto ad uscire dopo 15 minuti dal suo ingresso.

Lo stop, che ci sarà fino a febbraio 2o24 e quindi per gran parte della prossima stagione, costringerà la Roma a correre ai ripari. Per questo nel mirino ci sono diversi calciatori, ma quelli principali su cui si stanno concentrando gli sforzi sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I due piacciono a Pinto e a José Mourinho, che vorrebbero prenderli il prima possibile per migliorare la situazione. Quelli di questa settimana dovrebbero essere giorni decisivi per definire uno dei due affari.

Gli altri nomi vanno da Dominic Calvert-Lewin a Patson Daka. I due attaccanti della Premier League interessano alla Roma e il primo è stato proposto dall’Everton, che potrebbe cederlo. Il calciatore inglese, però, non da sicurezze dal punto di vista fisico, visto che negli ultimi due anni è stato spesso in infermeria.

Calciomercato Roma, testa a testa con l’Inter per l’alternativa

L’altro del Leicester, invece, è un nome presente nella lista, ma non sembra aver mai stuzzicato le fantasie dei due. Adesso, invece, si è inserito un nuovo calciatore nelle mire di Pinto e Mourinho, con il tecnico che conosce già l’attaccante in questione, già obiettivo di altri club.

Come riporta Flavio Maria Tassotti, si tratta di Alexis Sanchez, già sotto lo Special One al Manchester United. Il general manager ha chiamato al telefono il cileno per sondare il terreno, ma dall’altra parte è stato risposto che vuole aspettare l’Inter. I nerazzurri, infatti, vorrebbero riprendere l’ex Udinese dopo i problemi con Lukaku. La mossa di Pinto, però, potrebbe essere stato più un messaggio per Inzaghi che si sta intromettendo nell’affare Scamacca e Morata.