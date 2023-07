Sedotto e abbandonato, Pinto cambia strategia dopo gli sviluppi delle ultime ore. Adesso ritorna ad essere il compagno di reparto l’esubero da piazzare

Roma sedotta e abbandonata. Vabbè, non è che si trattava di questa cessione così clamorosa. Ma andando a vedere quello che è il riempimento in quella zona del campo, un’uscita avrebbe sicuramente fatto piacere a Tiago Pinto. Invece no, avevano trovato l’alternativa in Serie A e sono andati spediti verso quella direzione.

Il Fenerbahce, nei giorni scorsi, ci aveva provato per Celik. Sembrava potesse essere un’operazione semplice, visto che con Kristensen e Karsdorp a destra – ora è lui il maggiore indiziato ad andare via – uno è in più. Ma i turchi hanno deciso di prendere Muldur dal Sassuolo. Affare fatto: 3,5milioni di euro agli emiliani più bonus. Oggi sono fissate, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le visite mediche.

Sedotto e abbandonato, Celik rimane a Roma

Celik quindi per il momento (la sensazione, ora, è che rimarrà pure per tutta la stagione) resta a Trigoria. E si giocherà il posto con Kristensen anche se, per il momento, è proprio il giocatore arrivato in prestito dal Leeds ad essere il titolare nella testa dello Special One. Lo abbiamo visto in queste amichevoli che i giallorossi hanno disputato in Portogallo e, c’è da dire, che le indicazioni che sono arrivate sono piuttosto interessanti.

Insomma, Celik rimane alla Roma con Rick in uscita: certo, di offerte ancora per il giocatore non ne sono arrivate. O almeno, di offerte concrete per l’olandese per il momento Pinto non ne ha viste. Si rimane in attesa, si naviga a vista anche se il tempo stringe. Il campionato è alle porte e Mourinho serve soprattutto un attaccante dopo aver bocciato Belotti. Lo Special One è inquieto, in quella fase di attesa interminabile che ormai ha stancato anche lui. Serve accelerare. Velocemente.