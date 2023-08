Accordo raggiunto per Sanches: fissato l’arrivo a Roma

La Roma aspetta solo di poter abbracciare il nuovo innesto che renderebbe felice Mourinho in questi giorni di calciomercato

Passano i giorni ed è arrivato anche agosto, l’ultimo mese del calciomercato estivo. In queste settimane Roma si svuota per le vacanze, con tutti che cercando di partire intorno a Ferragosto. La Capitale si trasforma in un deserto di macchine lasciate a rinsecchire al vernice al sole, ma non a Trigoria. In questi giorni, infatti, al centro sportivo Fulvio Bernardini è previsto un grande via vai con i giocatori pronti a tornare.

E tra questi potrebbe esserci un volto nuovo per Mourinho, con il tecnico che chiede rinforzi da tempo per migliorare la rosa. A questa per essere completa mancano solo due tasselli, con uno che si è fatto più difficile del previsto da raggiungere. Si tratta dell’attaccante. L’Inter, infatti, ha deciso di partire all’assalto di Scamacca visto che l’affare Lukaku è saltato nel peggior modo possibile. Marotta ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote a Pinto.

L’altro tassello che manca per completare questo mosaico giallorosso è un centrocampista che possa andare a completare il reparto centrale. Mourinho qui vuole creare il gioco delle coppie, ovvero avere almeno due calciatori per ruolo. Così dopo l’arrivo di Houssem Aouar a zero, vorrebbe un nuovo innesto.

Calciomercato Roma, accordo raggiunto per Sanches

I nomi per la linea mediana erano diversi e si andava da Marcel Sabitzer a Daichi Kamada. Il primo, però, ha deciso di accettare la proposta del Borussia Dortmund, mentre io secondo ha caratteristiche troppo simili ad Aouar. Allora nel mirino è rimasto solo Renato Sanches.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, proprio per lui è stato trovato l’accordo per permettere il suo passaggio in giallorosso. I continui rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaifi hanno permesso il buon andamento della trattativa, con il giocatore che non fa più parte dei piani di Luis Enrique. Arrivato a 25 anni, il portoghese della scuderia Mendes spera di riuscire a lasciarsi alle spalle tutti gli infortuni e ripartire dalla Roma, dove arriva anche grazie alle telefonate di Nuno Santos.

Il nuovo centrocampista arriverà a Roma una volta terminata la tournée col PSG.