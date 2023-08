Calciomercato Roma, alternativa per Mourinho: assalto bianconero

L’allenatore della Roma ha deciso di mettere gli occhi su un altro calciatore in vista della fine del calciomercato estivo

Continua la ricerca della Roma di un attaccante che possa andare a migliorare il reparto offensivo. Le ultime ricerche si erano posate su Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma per il primo ci sono state diverse complicazioni. Queste portano il nome di Inter FC, che ha deciso di inserirsi prepotentemente nella corsa all’ex Sassuolo dopo l’addio di Lukaku, che ha interrotto bruscamente i rapporti con il club della Pinetina.

Nelle scorse settimane, il talento di Fidene ha speso spesso parole al miele per tornare in Italia, ma soprattutto in giallorosso, dove è cresciuto. Per questo motivo, Pinto e Mourinho si erano fatti avanti cercando di acquistarlo, ma in prestito, come permettono le casse societarie. Purtroppo per i due, però, il West Ham vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo e i nerazzurri si sono fatti avanti con una trentina di milioni sul piatto.

L’alternativa principale resta Alvaro Morata, che piace tanto a Mourinho. anche per lui serve un bell’esborso di denaro, circa 18 milioni che la Roma deve trovare in qualche modo. In caso questi soldi non dovessero uscire fuori, il general manager sta già individuando altri nomi che possono essere più appetibili.

Calciomercato Roma, Nzola può tornare di moda

In questi giorni Pinto ha messo nel mirino Marin Ljubicic, del LASK, ma ci sono anche altri nomi in lista. Uno di questo è Patson Daka del Leicester, che non convince a causa della Coppa d’Africa che lo terrebbe via un mese. In quest’ottica c’è un altro giocatore che interessa a Mourinho.

Si tratta di Mbala Nzola, attaccante dello Spezia in uscita dal club dopo la retrocessione. Come riporta il Corriere dello Sport, il bianconero potrebbe lasciare la società visto che non si è ancora qualificato con l’Angola. La possibilità, quindi che non partecipi al torneo continentale è alta e significherebbe averlo sempre a disposizione salvo infortuni o squalifiche. Un’idea che potrebbe tornare di moda per Mourinho, che è alla ricerca del prossimo attaccante.