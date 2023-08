Mourinho vuole solo Morata: intesa totale ma c’è un problema

L’attaccante sta ancora attendendo per vedere il suo futuro definirsi nei prossimi giorni, con la Roma che lo vuole in questo calciomercato

La Roma rischia di rimanere dietro nella corsa all’attaccante che Mourinho chiede da settimane al calciomercato. Lo Special One avrebbe voluto abbracciare la sua prossima punta titolare già in Portogallo, ma le trattative non seguono orari né regole, se non quelle della Uefa. E proprio l’organo calcistico europeo ha messo i bastoni tra le ruote ai giallorossi con il suo settlement agreement, che ha costretto Pinto a correre ai ripari.

Per evitare sanzioni, infatti, il general manager ha dovuto cercare di impostare tutta la campagna acquisti sulla sostenibilità. Acquisti sì, ma a basso costo. Per questo motivo son arrivati a parametro zero Evan Ndicka e Houssem Aouar ancora prima del 1° luglio. Nei primi giorni dello scorso mese, invece, sono approdati Diego Llorente e Rasmus Kristensen che sono arrivati a titolo temporaneo in giallorosso, dopo che il Leeds è retrocesso.

Da quel momento in poi, Mourinho sperava di ricevere da Pinto un attaccante e un centrocampista che completassero la rosa. La campagna acquisti, invece, è stata più lunga del previsto e ha costretto i due a dilungare i tempi. Anche la difficoltà a piazzare i calciatori, infatti, ha rallentato tutte le trattative.

Mourinho vuole morata: i soldi sono un problema

Dei titolari fino ad ora non è partito nessuno e solo gli esuberi hanno lasciato Trigoria. Shomurodov, Kluivert, Carles Perez, Vina e manca solo Villar. Oltre a loro, poi, alcuni dei bambini di Mourinhho sono stati ceduti per fare cassa, ma del gruppo dei titolari nessuno è stato toccato per ora.

Questo potrebbe essere uno degli ostacoli per arrivare ad Alvaro Morata, che sembra essere l’unico attaccante disponibile rimasto nel mirino della società. Su Scamacca, infatti, c’è forte l’Inter che ha fatto un’offerta. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha raggiunto l’accordo con la Roma (4,5 milioni fino al 2027) e per convincere l’Atletico Madrid servono dai 16 ai 18 milioni. Questi rappresentano il problema più grande visto che fino ad ora non è stato trovato il modo per racimolarli. Gli indiziati a lasciare la società per permettere questo colpo sono i soliti Ibanez, Karsdorp e Belotti.