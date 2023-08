Renato Sanches alla Roma, ore decisive: novità nella formula

Calciomercato, il colpo Renato Sanches è sempre più vicino per la Roma. Nuovo contatto col PSG per Tiago Pinto e novità nella formula per il centrocampista portoghese.

Nuovo affare alla finestra per la Roma ed il PSG, il centrocampista portoghese Renato Sanches è sempre più vicino ai giallorossi. L’allenatore del club parigino, l’ex Roma Luis Enrique, lo ha lasciato in panchina per tutta l’amichevole contro l’Inter di Simone Inzaghi. E le prossime ore sembrano decisive per la fumata bianca finale intorno alla firma in giallorosso del classe ’98. Nuovo contatto tra Tiago Pinto ed il PSG e novità nella formula dell’operazione.

Il ritiro estivo della Roma in Portogallo è giunto alle ultime battute. Domani sera la squadra di José Mourinho disputerà l’ultima amichevole in terra lusitana, in casa del Farense. Questa settimana è stata indicata decisiva per pescare nuovi rinforzi in casa giallorossa, in attacco ed a centrocampo. Per quel che riguarda il settore offensivo la pista Scamacca si è raffreddata nelle scorse ore, causa inserimento dell’Inter sul centravanti del West Ham. Inter che è scesa in campo contro il PSG in queste ore, vincendo per 2-1 la prestigiosa amichevole contro il club parigino. Sfida in cui il centrocampista Renato Sanches è rimasto per tutta la gara in panchina.

Renato Sanches alla Roma, Pinto chiama il PSG: la formula per la fumata bianca

Trovato già l’accordo con il centrocampista portoghese, ora la Roma vuole strappare il sì definitivo del club transalpino. Ecco perché Tiago Pinto questa sera contatterà nuovamente il Paris Saint Germain. L’intenzione del dirigente giallorosso è quella di chiudere il prima possibile per evitare nuove sorprese o eventuali sorpassi.

Come evidenziato dal sito Calciomercato.com in serata ci sarà un nuovo contatto tra Tiago Pinto ed il PSG per il centrocampista 25enne. L’ex Bayern Monaco raggiungerà la Roma sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. La quadra tra le due società potrebbe arrivare sulla base delle presenze del portoghese la prossima stagione, in caso siano superiori al 50% delle gare della Roma scatterà l’obbligo di riscatto, si parla di dodici milioni di euro per il passaggio definitivo di Renato Sanches ai giallorossi.