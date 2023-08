Ribaltone nerazzurro per Scamacca: via libera Roma, lo hanno già offerto

Per l’attaccante italiano si è scatenata un’asta che permette alla Roma di tornare in corsa per il gran colpo di calciomercato

Sembrava quasi finita, invece si è riaperta una finestrella per la Roma che può continuare a sferrare l’assalto a Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano, infatti, è il preferito dei giallorossi che hanno deciso di prenderlo per migliorare la situazione in avanti. Il reparto offensivo è quello più in emergenza di tutto in seguito all’infortunio di Tammy Abraham, che ha lasciato Andrea Belotti da solo.

L’attaccante ex Torino, però, lo scorso anno non ha lasciato garanzie e, anzi, solo molti dubbi nella tifoseria che lo ha visto concludere l’annata a quota zero gol. Per questo motivo nel mirino sono stati messi Scamacca e Alvaro Morata, con il primo che piace di più a Pinto e il secondo a Mourinho. I due affari sono simili, ma ci sono alcune caratteristiche di differenza. Il primo costa di più, ma ha 7 anni in meno dello spagnolo.

Un dato da non sottovalutare e che potrebbe significare possibile valorizzazione in futuro. Per questo i giallorossi stavano andando forti su di lui prima dell’assalto dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di una punta che possa fare reparto insieme a Lautaro e Thuram. Lukaku non sembra essere un’ opzione dopo le recenti evoluzioni.

Calciomercato Roma, Pinto inserisce l’obbligo di trasferimento

Così, Marotta ha messo sul piatto circa 25 milioni per il West Ham, con la Roma che sembrava essere stata superata e ormai destinata a cercare un nuovo nome. In queste ore, però, è arrivato un aggiornamento importante da parte di Flavio Maria Tassotti sulla situazione dell’attaccante.

Su di lui si è scatenata un’asta che vede coinvolte Roma, Inter e anche l’Atalanta che si è aggiunta dopo la partenza di Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante sta per approdare al Manchester United per circa 70 milioni e la Dea può sferrare l’attacco a una nuova punta per sostituirlo. La precedente offerta dell’Inter non è stata considerata valida da parte del West Ham e allora Pinto è tornato alla carica inserendo l’obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. In caso Scamacca accettasse l’offerta dell’Atalanta, si aprirebbe la strada per Zapata, che è stato offerto alla Roma. Il suo contratto scade il prossimo giugno e quindi il costo del cartellino è molto basso.