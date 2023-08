Roma, decisione presa: ecco il sostituto di Mourinho

La Roma ha scelto chi prenderà il posto del tecnico portoghese, con l’inizio della Serie A che è ormai a un passo

Tra circa tre settimane comincia la prossima stagione di Serie A, con la Roma che scende in campo contro la Salernitana. I campani saranno nuovamente avversari dei giallorossi dopo la scorsa stagione in cui hanno aperto le danze. In vista della partita, che ci sarà dopo Ferragosto, le due squadre stanno cercando di prepararsi al meglio, soprattutto nel calciomercato. La Roma, infatti, ha preso diversi giocatori e ne aspetta altri.

Mourinho ha ottenuto i primi rinforzi negli ultimi giorni di giugno, con Aouar e Ndicka che sono approdati nella capitale a parametro zero. I due, infatti, hanno deciso di non rinnovare i rispettivi contratti con Lione e Eintracht Francoforte. Prenderli senza dover pagare il cartellino è stata una grande occasione per Tiago Pinto che ha preferito non farsi scappare l’opportunità e si è fiondato come un falco sui due. Il primo ha mostrato tutta la sua qualità nelle amichevoli, mentre il secondo ha dato segni di grande solidità.

Dopo di loro, poi, sono approdati a titolo temporaneo due giocatori. si tratta di Diego Llorente e Ramsus Kristensen. Per il difensore spagnolo questo è un ritorno a Trigoria, avendoci già giocato nella passata stagione da gennaio fino ai primi di giugno. Il secondo, invece, approda sempre in prestito per migliorare la fascia destra.

Roma, scelto il sostituto di Mourinho

In arrivo ci sono anche un attaccante e un centrocampista, che Mouroinho vorrebbe per vedere la rosa completa in ogni reparto. Anche se arrivassero, però, lo Special One non potrebbe vederli all’opera nella prima giornata di campionato di Serie A.

il tecnico, infatti, è stato squalificato e dovrà saltare la gara con la Salernitana insieme a Nuno Santos, Salzarulo e a Foti. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, a scendere in campo sarà il preparatore atletico Stefano Rapetti. Conosciuto ai tempi dellì’Inter, Mourinho ah deciso di portarlo con sé in Prima Squadra dalla Primavera. Da quel giorno il preparatore atletico ha stregato Mourinho e ora è pronto a prendere il suo posto, ma solo a causa della squalifica.