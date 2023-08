Scamacca, doppio sorpasso e Roma al palo: tutte le cifre del colpo Inter

L’attaccante italiano che piace alla Roma è pronto a lasciare il West Ham in questa finestra di calciomercato e tornare in Italia

È partita la corsa a Scamacca, una di quelle che la Roma non può assolutamente perdere, ma per adesso i giallorossi sono dietro. Sì perché l’attaccante italiano che si è fatto conoscere al Sassuolo ha attirato l’attenzione di altri club nonostante la sua annata non sia stata delle migliori. A mettere in ombra l’ex neroverde ci ha pensato un fastidio al menisco che poi lo ha portato sotto i ferri ad aprile.

Un finale di stagione che il talento di Fidene non si aspettava e che ha cambiato i suoi piani, come quello di assistere alla finale di Conference dalla tribuna. Coppa che poi il West Ham ha alzato davanti al Fiorentina, rendendo la Roma l’unica italiana ancora con il trofeo in bacheca. In questa stagione, però, i giallorossi hanno visto sfumare la vittoria dell’Europa League solo in finale contro il Siviglia. Gli spagnoli non hanno giocato bene, né meritato, ma il dio del calcio è spietato e aveva deciso di mandare di traverso Budapest a migliaia di romanisti.

In vista della prossima stagione, però, Pinto e Mourinho hanno intenzione di farsi trovare preparati e cercare di raggiungere gli obiettivi a tutti i costi. Per farlo, la Roma ha bisogno di una rosa competitiva e di livello, che possa lottare senza riserbo. Così Pinto ha portato a Trigoria diversi innesti, con quello più importante – l’attaccante – che sembra essersi allontanato.

Calciomercato Roma, incontro Scamacca-Inter

Proprio Gianluca Scamacca era il nome più caldo di tutto il mercato giallorosso, con il calciatore che spesso aveva speso parole al miele per la società. Ora, però, sulle sue tracce si è inserito l’Inter che, dopo l’addio di Lukaku, ha deciso di virare forte sul ventiquattrenne romano.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri fanno sul serio per il giocatore e in settimana dovrebbe esserci un incontro tra la società e coloro che curano l’affare Scamacca. Il West Ham ha l’attaccante a bilancio per circa 30 milioni e l’Inter vorrebbe offrire tra i 20 e i 25, ma con i bonus raggiungere tale cifra. In questo modo si incastrerebbero le richieste degli inglesi e le proposte dei milanesi. Questi, poi, metterebbero sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, a differenza della Roma, dando la sicurezza agli Hammers di aver ceduto il calciatore. Gianluca supera così Balogun, che era nel mirino dei nerazzurri.