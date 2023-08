Addio Roma: ha già firmato con i nerazzurri

Calciomercato, nuovo addio già consumato in casa Roma. Cessione a titolo definitivo con la firma con il club nerazzurro: ecco tutti i dettagli sull’ultima operazione in uscita.

Porte girevoli in casa Roma, che coinvolgono direttamente le manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sta cercando l’affondo per trovare nuove rinforzi in attacco da consegnare a José Mourinho. In queste ore le mosse del dirigente portoghese si stanno concentrando in attacco. C’è tanta attesa intorno alla risposta del Santos per quel che riguarda Marcos Leonardo. Nel frattempo è stato definito un nuovo addio tra i giovani giallorossi.

Ore di attesa in casa Roma per quel che riguarda la risposta del Santos su Marcos Leonardo. Il classe 2003 brasiliano è balzato in cima al taccuino di Tiago Pinto in entrata, con i primi contatti che risalgono a diversi mesi fa. Altre piste accostate all’attacco della Roma sembrano decisamente raffreddate negli ultimi giorni. Parliamo di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, entrambi più lontani dai radar del dirigente ex Benfica. Per quel che riguarda lo spagnolo lo scoglio è ancora la richiesta economica dell’Atletico Madrid (superiore ai 20 milioni di euro), mentre l’ex Sassuolo è sempre più vicino all’Inter. In attesa della risposta definitiva del club brasiliano c’è un altro giovane ceduto in via definitiva dal club giallorosso.

Calciomercato Roma, altro giovanissimo ceduto: Rozzi firma con il Latina

Sono tanti gli ex Primavera ed i giovani ceduti in questa sessione estiva di calciomercato dalla Roma. A partire dai vari Tahirovic, Volpato e Missori, ceduti a giugno per fare cassa e plusvalenza in casa giallorossa. L’ultimo dei giovani a salutare è stato Claudio Cassano, ceduto al Cittadella.

Un altro giovane a salutare Trigoria è Patrizio Rozzi, che ha già firmato con i nerazzurri del Latina. Il classe 2005 lascia i giallorossi in via definitiva, con la Roma che manterrà anche nel suo caso una percentuale sulla futura rivendita. A riportare la notizia è stato il sito Gazzettaregionale.it, che evidenzia come il diciottenne abbia già firmato con il club pontino. Seconda operazione tra Roma e Latina dopo la cessione di Riccardo Polletta ai nerazzurri.