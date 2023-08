Ultimatum Roma dopo l’accordo: priorità Mourinho

Calciomercato Roma, scatta l’ultimatum per il bomber e c’è un doppio ostacolo per Tiago Pinto dopo l’accordo totale. La priorità è già stata data a José Mourinho.

La Roma di José Mourinho è attesa dall’ultima amichevole del ritiro estivo in Portogallo. Questa sera la squadra giallorossa tornerà in campo per la terza sfida in terra lusitana, stavolta contro il Farense. Nella giornata di ieri lo Special One aveva condiviso uno scatto sui social network che ha rappresentato un nuovo messaggio rivolto a Tiago Pinto. Ed il dirigente ex Benfica sta cercando l’affondo per colmare il vuoto in attacco nella rosa giallorossa: scatta l’ultimatum in queste ore.

José Mourinho è tornato ad utilizzare i social network per lanciare netti messaggi in ottica calciomercato in casa Roma. Condividendo uno scatto sul proprio profilo Instagram dell’ultima sessione di allenamento in Algarve, il tecnico portoghese ha mimato l’abbraccio di una persona assente. Ad essere assente al momento è proprio il nuovo centravanti da consegnare allo Special One, che ha evidenziato a modo suo la mancanza di organico in rosa. Con le piste Morata e Scamacca che si fanno sempre più in salita, Tiago Pinto è tornato a stingere i contatti per strappare il giovane Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 al Santos.

Calciomercato Roma, ultimatum al Santos per Marcos Leonardo: doppia pista in Premier

L’attaccante brasiliano ha già trovato l’accordo con la Roma, ora è attesa per la risposta definitiva del club brasiliano. Sulle tracce della punta ventenne insiste la concorrenza della Premier League, con due squadre pronte allo sgambetto nei confronti dei giallorossi. Le prossime ore si prospettano essere quelle decisive.

Secondo quanto evidenzia il sito di Gianluca Di Marzio, la Roma attende la risposta del Santos per il trasferimento definitivo di Marcos Leonardo in giallorosso. Il classe 2003 è entrato nei radar anche di Aston Villa e Nottingham Forest ma la sua priorità è ricaduta sulla squadra giallorossa. Ore decisive e di attesa per lo sbarco del brasiliano alla corte di José Mourinho, Tiago Pinto potrebbe colmare il vuoto in attacco a stretto giro di posta.