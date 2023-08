Nuovo bomber, incontro con Pimenta: ha già detto sì alla Roma

Calciomercato Roma, il bomber ha dato l’ok al trasferimento ai giallorossi. C’è l’ultimo ostacolo prima della firma, corsa contro il tempo per Tiago Pinto.

La caccia a nuovi rinforzi offensivi in casa Roma sembra arrivata ad un atteso punto di svolta. Tiago Pinto, con le piste Scamacca e Morata sempre più lontane, è tornato ad affondare il colpo per un bomber a lungo accostato ai giallorossi. Lo stesso calciatore ha dato l’ok al trasferimento a Trigoria e le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca. Corsa contro il tempo ed incontro con l’agente per il club bianconero: ecco tutti i dettagli.

La Roma continua a sondare diverse piste per rafforzare il settore offensivo di José Mourinho. Il tecnico portoghese al momento ha il solo Andrea Belotti come centravanti di ruolo in rosa e l’esordio stagionale si avvicina. Il 20 agosto la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico, per la prima giornata di Serie A contro la Salernitana. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per trovare un nuovo bomber da regalare allo Special One, considerato il lungo infortunio occorso a Tammy Abraham. La pista Morata si è arenata intorno alla richiesta economica dell’Atletico Madrid, mentre per Gianluca Scamacca c’è da registrare il sorpasso dell’Inter nella trattativa. Nel frattempo Tiago Pinto incassa il sì del bomber dal Brasile.

Calciomercato, Marcos Leonardo ha detto sì alla Roma: Pimenta incontra il Santos

Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore Tiago Pinto era tornato a guardare in Brasile per il calciomercato in entrata della Roma. La svolta in attacco è arrivata intorno al nome di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003, gioiello del Santos. Il giovane calciatore ha dato l’ok al trasferimento alla Roma.

Come sottolinea il sito Gianlucadimarzio.com il calciatore ha detto sì al passaggio alla Roma. Le prossime ore saranno decisive per arrivare alla fumata bianca decisiva, considerato che il 2 agosto chiude il calciomercato in Brasile. Ecco perché tra oggi e domani è atteso l’incontro tra il Santos e Rafaela Pimenta, agente del classe 2003. I brasiliani cercano un sostituto, ma il tempo stringe. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro, l’attaccante sudamericano era già finito nei radar della Roma prima e della Lazio poi, ora sembra vicino al punto di svolta.