Nuovo bomber per la Roma: 15 milioni per il gioiello bianconero

Calciomercato, la Roma continua la caccia al nuovo terminale offensivo. In salita la strada che porta a Scamacca, più vicino all’Inter, c’è il ritorno di fiamma bianconero per Pinto

Il calciomercato della Roma è entrato in una fase di stallo per quel che riguarda la caccia al nuovo bomber. Non è un mistero che José Mourinho abbia necessità di una nuova punta ed i nomi più caldi nelle scorse giornate sono stati quelli di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Se per lo spagnolo lo scoglio nella trattativa rimane la richiesta economica dell’Atletico Madrid, sull’ex Sassuolo c’è da registrare l’inserimento dell’Inter nelle ultime ore.

Mentre il ritiro estivo della Roma in Portogallo sta per terminare, domani sera l’ultima amichevole contro il Farense per i giallorossi, la caccia al bomber è ancora aperta. Le manovre di Tiago Pinto in attacco non sono state fluide come negli altri settori di campo fin qui. La Roma deve ancora trovare un terminale offensivo da affiancare ad Andrea Belotti, considerato il lungo infortunio in cui è incappato Tammy Abraham ai primi di giugno. I nomi più gettonati nei giorni scorsi sono stati quelli di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma non mancano ostacoli per il dirigente portoghese. Sull’attaccante romano, in forza al West Ham, è uscita allo scoperto l’Inter di Simone Inzaghi, decisa ad operare un nuovo scippo alla squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, non solo Scamacca: torna di moda Marcos Leonardo

Ecco perché si tornano a vagliare nuove piste per l’attacco della Roma, una delle quali vede Tiago Pinto guardare nuovamente in Brasile. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato come il dirigente portoghese avesse allacciato i contatti per un doppio rinforzo dal paese sud americano, adesso arriva una conferma da parte dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Il giornalista di Sky ha rilanciato in queste ore la pista Marcos Leonardo per l’attacco della Roma. Il calciatore brasiliano, classe 2003, era stato accostato nei mesi scorsi prima alla Roma poi alla Lazio di Sarri. Mentre l’offerta dei biancocelesti non è stata accettata dal Santos, con la Lazio che ha virato su Castellanos, i giallorossi potrebbero mettere a segno il colpo in prospettiva per una cifra tra i 15 ed i 16 milioni di euro.