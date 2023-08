Allarme prima della Roma: lo stadio non è pronto

Scatta l’allarme prima della partita con la Roma, lo stadio non è ancora pronto. Inizia il conto alla rovescia per ripristinare il manto erboso prima della gara dei giallorossi.

Il ritiro estivo della Roma in Portogallo è entrato nelle battute finali. Questa sera, alle ore 20:45, la squadra di José Mourinho sarà ospite del Farense, per l’ultimo test amichevole nella patria dello Special One. Terza gara in Portogallo per i giallorossi, reduci dal pareggio contro il Braga e dalla vittoria contro l’Estrela Amadora. Dopo il test amichevole contro la squadra di Faro, la Roma tornerà a disputare un amichevole in Francia, in casa del Tolosa.

Ma le ultime notizie che giungono dal paese transalpino svelano di un grave problema strutturale nell’impianto di gioco del Tolosa. La squadra francese, che lo scorso anno ha vinto la sua prima Coppa di Francia, deve fare i conti con l’assenza del manto erboso sul terreno da gioco dello Stadium. Il test amichevole contro la Roma è in programma domenica 6 agosto, alle ore 19:30 ma nello stadio del club transalpino manca ancora materialmente il prato da gioco. L’ennesimo imprevisto in una preparazione estiva che in prima battuta avrebbe dovuto vedere la Roma raggiungere l’estremo Oriente, poi gli accordi economici naufragarono in favore del ritorno in Algarve. Ecco cosa filtra dal paese transalpino sulla corsa contro il tempo del Tolosa.

Tolosa in allarme prima dell’amichevole con la Roma: manca il manto erboso allo Stadium

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia lo stadio del Tolosa non ha ancora il manto erboso, di fatto è ancora in terra battuta l’impianto da gioco del club bianco-viola. I lavori di ristrutturazione del prato dello Stadium sarebbero dovuti già essere terminati, ma le pessime condizioni metereologiche hanno portato allo slittamento.

Secondo quanto scrive il sito francese Ladepeche.fr, è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per ristabilire il manto erboso dello Stadium entro l’amichevole tra Roma e Tolosa. Il media transalpino evidenzia come proprio nella giornata di domenica arriveranno 28 camion refrigerati che consegneranno il nuovo prato dello Stadium. I lavori di rifacimento sarebbero dovuti iniziare a giugno, ma il meteo non ha permesso di ristrutturare il campo dello stadio francese.