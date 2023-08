Calciomercato Roma, colpo Marcos Leonardo: “Sono ore decisive”

L’attaccante brasiliano potrebbe essere il prossimo giocatore della Roma in questa finestra di calciomercato estivo

Era nel mirino della Roma, ora ci è tornato e potrebbe diventare la prima scelta di Mourinho e Pinto. Il tecnico e il general manager sono alla ricerca di un attaccante che possa andare a migliorare il reparto offensivo, dove c’è una situazione delicata. La scorsa stagione, infatti., i giallorossi hanno visto sfumare gli obiettivi prefissati a causa dei gol che sono mancati proprio dalle due punte presenti in rosa.

Tammy Abraham ha segnato solo 8 reti nella scorsa stagione, mentre Andrea Belotti è riuscito a fare molto peggio. L’ex Torino, infatti, ha concluso la Serie A a mani vuote, senza mai essere apparso tra i marcatori nei tabellini. Non gli succedeva dai tempi dell’Albinoleffe, quando ha cominciato la sua carriera professionistica. A peggiorare la situazione, poi, ci ha pensato l’infortunio di Tammy Abraham, che ha subito la rottura del crociato nell’ultima giornata contro lo Spezia.

Per sostituirlo e migliorare la situazione in avanti, Pinto e Mourinho hanno messo nel mirino Scamacca e Morata, con l’affare per i due che sembra essere piuttosto difficile. L’inserimento dell’Inter per l’attaccante del West Ham, poi, ha allontanato l’ex Sassuolo da Trigoria, spingendo Pinto e Mourinho lontani.

Calciomercato Roma, “Il Santos deve prendere il sostituto”

Per questo nel mirino ha messo Marcos Leonardo, attaccante del Santos, che è tornato nella lista dei giocatori interessanti del general manager. Un importante aggiornamento su di lui è stato dato da Matteo De Rose che ha parlato a TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it.

“La Roma lo tiene sotto stretta osservazione, ma è un interesse, oggi chiude il mercato brasiliano in entrata, il Santos dovrebbe trovare un sostituto di questo giocatore”. Così ha esordito il giornalista di LaRoma24, che ha continuato: “La Roma non è assolutamente in una fase di trattativa avanzata. La sensazione è che sia a caccia di una o due punte, una simil Marcos Leonardo e una più esperta attendendo l’uscita di Belotti“.

Infine, c’è stato tempo di parlare anche per il centrocampista: “Credo che Sanches lo si voglia fare in prestito e quindi a prescindere dalle cessioni, con il PSG i rapporti sono ottimi, ma ovviamente anche il PSG punta a farci il più possibile. Più si avvicina la fine del mercato più l’acquirente ha il coltello della parte del manico, credo sia lui il centrocampista per la prossima stagione“.