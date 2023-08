Calciomercato Roma, Mourinho non si accontenta: firma e nuovo colpo

L’allenatore della Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la chiusura della trattativa che porta a un obiettivo di calciomercato

Agosto è ormai cominciato e con esso anche l’ultimo mese di calciomercato. Quelle in corso sono le ultime quattro settimane di trattative che porteranno gli ultimi rinforzi nelle squadre, che vogliono completare le proprie rose in vista della prima partita di campionato. La Roma inaugura la prossima stagione di Serie A contro la Salernitana e in vista di quel giorno Mourinho vorrebbe avere tutti i tasselli del mosaico.

Questi, secondo lo Special One sono almeno due: un attaccante e un centrocampista. Il reparto avanzato, infatti, sta vivendo un momento di criticità, visto che l’infortunio di Tammy Abraham ha lasciato da solo Andrea Belotti. L’ex attaccante del Torino, poi, lo scorso anno ha segnato zero gol in campionato e solo 4 nelle coppe. Numeri molto esigui per un giocatore del suo calibro, che non ha dato grandi sicurezze né a José, né ai tifosi.

Per questo lo Special One ha dato mandato a Pinto di individuare i migliori affari disponibili sul mercato e questo ha messo nel mirino Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Per arrivare ai due, però, c’è bisogno di un esborso importante e per questo motivo il gm ha trovato nuove alternative, anche alla luce dell’offerta dell’Inter per l’ex Sassuolo.

Calciomercato Roma, altro attaccante dopo Marcos Leonardo

Vista la grande concorrenza che si è creata, Mourinho e Pinto hanno deciso di mettere gli occhi su un altro calciatore ovvero Marcos Leonardo. L’attaccante del Santos piaceva già ai due che lo hanno lasciato perdere negli ultimi mesi. Il suo nome, però, è tornato di moda in questi giorni.

Come riporta Angelo Mangiante, intervenuto a Tele Radio Stereo, l’arrivo del verdeoro può concludersi già oggi. Questo, però, non chiude la porta ad altre punte visto che oltre a lui arriverebbe un altro attaccante. In quest’ottica può riaprirsi l’affare che porta ad Alvaro Morata, che piace tanto a Mourinho. I due, infatti, hanno costi simili, ma lo spagnolo ha un ingaggio più alto.