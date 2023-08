Calciomercato Roma, scambio in Serie A per il nuovo bomber: Mourinho continua ad aspettare dopo il sorpasso dell’Inter per Scamacca.

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova Serie A procede spedito e l’esordio contro la Salernitana è sempre più vicino. Non è invece vicino, almeno per il momento, l’acquisto di un nuovo attaccante. L’allenatore José Mourinho vorrebbe evidentemente un nuovo bomber prima della partenza del campionato, per evitare che si ripresenti lo stesso problema di inserimento avuto la passata stagione da Andrea Belotti, il cui rendimento poi non è stato sufficiente.

Proprio Belotti è al momento l’unico attaccante centrale a disposizione di Mourinho, visto che Tammy Abraham è fermo ai box per il grave infortunio patito nell’ultima giornata della passata Serie A contro lo Spezia. Difficile immaginare un suo recupero per questo 2023, ecco perché l’ingaggio di un nuovo attaccante è di fondamentale importanza considerati anche i problemi riscontrati dalla Roma sotto rete.

Calciomercato Roma, scambio col Bologna: c’è Solbakken per Arnautovic

Subito il sorpasso dell’Inter per l’ingaggio di Scamacca dal West Ham e ancora impossibilitata a fare un’offerta cash per Morata, Tiago Pinto sta studiando altri obiettivi per cercare di capire come accontentare le richieste di José Mourinho.

Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Marcos Leonardo, come già anticipato da Asromalive è un calciatore da tempo in orbita Roma.

C’è poi secondo il “Corriere della Sera” un ritorno di fiamma per Marko Arnautovic, già allenato da Mourinho ai tempi dell’Inter. Sono passati tanti anni, ora l’attaccante austriaco ne ha 34, ma nello scorso campionato ha dimostrato la sua abilità in zona gol. Allo stesso tempo ha avuto qualche problema con l’allenatore Thiago Motta, e proprio per questo motivo nonostante il Bologna lo consideri incedibile non è da escludere una sua partenza.

La Roma per convincere il Bologna sarebbe pronta a mettere sul piatto un altro attaccante, con caratteristiche differenti. Si tratta del norvegese Ola Solbakken, ingaggiato lo scorso inverno a parametro zero dal Bodo Glimt. Un profilo gradito ai rossoblù, ma non è detto che basterà per convincere il Bologna a privarsi del suo bomber.