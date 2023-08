Marcos Leonardo promosso con riserva, l’ex bianconero: “Sono in ritardo”

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare nei prossimi giorni il calciatore, come nuovo colpo di questo calciomercato estivo

Sono ore decisive per conoscere il futuro della Roma. I giallorossi, infatti, stanno cercando di concludere gli ultimi copi di calciomercato, con Mourinho che vorrebbe vedere la rosa al completo il prima possibile. Lo special One, infatti, avrebbe voluto allenare tutti i componenti della squadra già in Portogallo, dove si è tenuta la preparazione. Purtroppo, però i tempi del mercato sono stati più lunghi del previsto e quindi gli ultimi colpi sono slittati.

Alla Roma mancano solo due innesti per essere completa. José, infatti, vorrebbe un attaccante e un centrocampista centrale che possa andare a completare il reparto, Nella linea mediana ci sono cinque giocatori per tre posti e lo Special One ha intenzione di creare delle coppie per tutte le posizioni in modo da poter sfruttare il turnover in modo migliore. La fatica lo scorso anno è stata una componente molto importante che ha portato i giallorossi in Europa League.

Per questo la Roma sta trattando con il Paris Saint-Germain per prendere Renato Sanches. A sbloccare la trattativa ci stanno provando anche i Friedkin che possono sfruttare i buoni rapporti con Al-Khelaifi. L’altro giocatore che Mourinho vuole tanto è un attaccante che possa donare i gol che sono mancati lo scorso anno.

Calciomercato Roma, Giannichedda non ha dubbi su Marcos Leonardo

I primi nomi nella lista sono quelli di Scamacca e Morata, ma per prenderli è necessario fare dei passi in avanti verso l’Atletico Madrid e il West Ham, che chiedono cifre diverse, ma sempre la sicurezza di incassare da una cessione a titolo definitivo. Come alternativa, in questi giorni è tornato nel mirino Marcos Leonardo.

L’attaccante brasiliano è stato elogiato da Giuliano Giannichedda, che è intervenuto a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Marcos Leonardo è un giocatore sicuramente molto interessante, però sottolineo che tante squadre hanno già finito la prima parte del lavoro e gli allenatori non hanno avuto ancora la rosa finita, vedo in ritardo diverse compagini“.