Roma, Mourinho non sarà in panchina contro la Farense

La Roma stasera giocherà l’ultima amichevole del ritiro portoghese a Faro contro la Farense. In panchina però non ci sarà José Mourinho.

Ultima amichevole del ritiro in Portogallo per la Roma che questa sera affronterà a Faro la Farense. L’appuntamento con i giallorossi è fissato per le 20.45 allo stadio Sao Luis contro la squadra neopromossa nella serie A portoghese.

Molto probabilmente Mourinho, che aspetta con ansia gli ultimi rinforzi dal calciomercato, a Faro riproporrà la formazione della prima amichevole giocata in Portogallo, terminata con il risultato di 1-1 contro un’altra squadra del massimo campionato portoghese, il Braga.

Davanti a Rui Patricio scenderà in campo il consueto terzetto titolare formato da Mancini, Smalling e Llorente, con Ndicka primo cambio e Ibañez secondo, a conferma che il brasiliano potrebbe partire qualora arrivasse l’offerta giusta a livello di cash. A centrocampo il nuovo arrivato Kristensen dovrebbe partire dall’inizio a destra, con Cristante piazzato davanti alla difesa e la coppia di mezzali Aouar-Bove. In attacco inizialmente dovrebbe essere El Shaarawy ad affiancare Belotti.

Roma, Mourinho lascia la panchina a Rapetti

Non ci saranno Dybala e Pellegrini nella formazione titolare della Roma di stasera, ma nessuna sorpresa. I due campioni giallorossi saranno infatti squalificati per la prima partita di campionato contro la Salernitana, così come Mourinho e altri tre membri dello staff, a causa dell’ammonizione rimediata contro lo Spezia il 4 giugno.

E oltre a Dybala e Pellegrini un’assenza che tutti i tifosi noteranno, come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà quella di José Mourinho. In questo caso però non si tratta di un messaggio nascosto per la società, come forse è stato quello di ieri dell’abbraccio immaginario all’attaccante che ancora non c’è.

Al suo posto ci sarà Stefano Rapetti e il motivo è facile da capire. Visto che lo Special One e i suoi assistenti nell’esordio in A contro la Salernitana saranno squalificati, Mourinho preferisce far fare le ossa al suo uomo. E non sarà in panchina, come del resto già capitato anche contro Braga ed Estrela.

Rapetti avrà un compito molto importante, del resto: guidare la squadra alla vittoria nella prima giornata del nuovo campionato. Iniziare bene sarà infatti fondamentale per la squadra giallorossa, che come sempre avrà il fantastico apporto dei suoi tifosi pronti a riempire lo stadio Olimpico.