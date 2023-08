Calciomercato Roma, offerta da 45 milioni: scaricato dal club

L’affare di calciomercato non si farà, con la Roma che aspetta ancora di trovare un acquirente per il calciatore che è in uscita

Meno di tre settimane all’inizio della Serie A e circa un mese alla conclusione del calciomercato estivo. La finestra ufficiale per le trattative continua ad avanzare con Pinto che non è riuscito a portare nella capitale l’attaccante e il centrocampista che chiedeva Mourinho. Lo special One avrebbe voluto avere i due innesti il prima possibile in modo da potergli permettere di entrare prima negli schemi tattici.

Poter lavorare con il gruppo al completo da diverso tempo è fondamentale per un club, in modo che già dalle prime giornate i movimenti sono oliati. Per ora, però, la Roma sta ancora trattando per sbloccare le trattative che portano a Marcos Leonardo e Renato Sanches. Sono questi i nomi caldi del mercato giallorosso, che potrebbe chiudere in questi per entrambi i colpi. Per questi, però, manca un ultimo step fondamentale.

Questo potrebbe arrivare solo se Pinto riuscisse a sbloccare la cessione di un calciatore. I giocatori pronti a lasciare la società non erano molti, ma il general manager ha preferito cedere gli esuberi o le giovani promesse che hanno garantito una plusvalenza totale.

Calciomercato Roma, il Tottenham accelera per Tapsoba

Prima dell’ultima partita di campionato contro lo Spezia era dato in partenza anche Tammy Abraham, ma proprio contro i liguri ha subito la rottura del crociato che lo costringerà a tornare solo a febbraio 2024. Un altro nome caldo che potrebbe lasciare la Roma è Roger Ibanez.

Su di lui ci sono state diverse voci per l’addio, con diversi club dalla Premier League interessati a lui. Su tutti il Tottenham che ha intenzione di migliorare la difesa in questa finestra di calciomercato estivo. Come riporta Sport, però, i londinesi hanno deciso di puntare forte un altro obiettivo. Si tratta di Edmond Tapsoba, centrale difensivo del Bayer Leverkusen per cui ha messo sul piatto ben 45 milioni. Snobbato, quindi, Roger Ibanez che dovrebbe restare alla Roma senza dare la possibilità a Pinto di fare cassa.