Calciomercato Roma, può tornare da Mourinho: si sblocca così

In questo calciomercato, l’allenatore della Roma potrebbe ritrovare di nuovo un calciatore che ha già allenato negli anni passati

La Roma è sempre a caccia del nuovo attaccante giallorosso che possa andare a prendere la posizione di punta titolare nella rosa. Il mosaico giallorosso per adesso è sprovvisto della pedina più importante, ovvero quella dell’attaccante, con il solo Belotti che è rimasto nel reparto. Tammy Abraham, infatti, ha subito un infortunio molto importante che lo costringerà a stare fuori fino a febbraio 2024.

Uno stop molto lungo a cui va a legarsi anche il livello di prestazioni avute lo scorso anno. Dai due attaccante sono arrivati solo otto gol, con l’inglese che ha messo la firma a tutte le reti degli attaccanti in campionato. Belotti, infatti, ha concluso a quota zero, come non gli succedeva dagli inizi della carriera. Per questo motivo, Pinto e Mourinho sono partiti a caccia del prossimo attaccante, con diversi nomi nel mirino.

Quello più caldo era senza ombra di dubbio quello di Gianluca Scamacca, attaccante italiano del West Ham che si è fatto notare con la maglia del Sassuolo. Dopo una stagione passata in Premier League, la punta originaria di Fidene aveva speso parole al miele per tornare in Italia e soprattutto alla Roma. Qui, infatti, è nato e cresciuto sia come persona che calcisticamente, prima di partire per l’Olanda. E qui sarebbe potuto anche tornare se solo l’Inter non avesse fatto irruzione presentando un’offerta al club londinese.

Calciomercato Roma, il Bologna fissa le condizioni per Arnautovic

L’altro attaccante sarebbe Alvaro Morata, ma la pista sembra essersi raffreddata in questi giorni. I nomi nella lista sono cambiati ed è salito in auge quello di Marcos Leonardo, attaccante del Santos che aveva stuzzicato le idee di Mourinho e di Pinto già nei mesi scorsi.

Un altro attaccante che interessa all’allenatore della Roma e al general manager è Marko Arnautovic del Bologna. Come riporta Calciomercato.it, però, l’affare non è semplice visto che i rossoblù non vogliono lasciar partire il giocatore. L’austriaco è la punta di diamante della rosa di Thiago Motta e difficilmente le parti si separeranno. Se proprio l’ex Inter dovesse lasciare l’Emilia Romagna sarà solo a titolo definitivo, cosa che la Roma non può garantire.