Campionato stravolto: esclusione UFFICIALE

Il Tar ha deciso di accogliere solo il ricorso di un club, ma ha respinto l’altro escludendo ufficialmente la Reggina dal prossimo campionato

Tra poche settimane cominciano i campionati in Italia, con la Serie A che parte il 20 agosto. La Roma comincia la prossima stagione con la partita contro la Salernitana, che apre di nuovo l’annata dei giallorossi. In vista di quella partita Mourinho vuole avere tutti i giocatori a disposizione per poter lavorare con il gruppo al competo in modo da permettere a tutti gli innesti di inserirsi nella rosa e negli schemi.

Mancano solo due tasselli per lo Special One che vorrebbe ottenere due nuovi calciatori. Il primo è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos per cui Tiago Pinto ha fatto grandi passi in avanti. Il general manager, infatti, sta trattando con i bianconeri dopo che è saltato l’accordo con Gianluca Scamacca. L’attaccante del West Ham piaceva molto ai giallorossi, ma su di lui ha messo gli occhi anche l’Inter, che ha presentato un’offerta sostanziosa agli inglesi.

come alternative restano in piedi i nomi di Morata e di Leonardo, con Mourinho che vorrebbe accelerare i tempi. Intanto, la Serie A si prepara a partire, con tutte le squadre che stanno completando la campagna acquisti e non sembrano esserci problemi di ogni tipo. Differente, invece, la situazione in Serie B.

Serie B stravolta: Reggina esclusa, graziato il Lecco

La serie cadetta, infatti, sarebbe dovuta partire prima della Serie A, ma ci sono stati alcuni problemi nella definizione del tabellone. In particolare, a far ritardare tutto è stata la situazione di Lecco e Reggina, che hanno visto l’annata svanire a causa della decisione del Tar.

Ora è arrivata la decisione ufficiale che segna l’esclusione definitiva della Reggina dalla prossima annata di Serie B a causa di alcuni emolumenti non pagati. Sorte diversa, invece, per il Lecco che rischiava di non poter partecipare a causa dello stadio. Il ricorso di quest’ultimi è stato accettato e anche il sito ufficiale del campionato ha fatto ricomparire il club nelle prime giornate.