Marcos Leonardo, Roma costretta al rilancio: l’affare si fa così

Calciomercato Roma, il colpo Marcos Leonardo è sempre più vicino per la squadra giallorossa. Fumata bianca con il Santos e attesa per la firma: novità nelle cifre e formula.

La Roma ha terminato il proprio ritiro estivo in Portogallo con la terza ed ultima amichevole in Algarve. I giallorossi si sono imposti per 4-2 sul Farense, prima di tornare in Italia nella nottata. E nella serata di ieri è arrivato l’affondo di Tiago Pinto per il colpo Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos. Il dirigente giallorosso lo seguiva da tempo ed ha trovato la fumata bianca per arrivare alla firma con la Roma. Ecco le ultime novità sulla formula di pagamento, cambiano anche le cifre dell’operazione.

La Roma batte un colpo in attacco, sembra tutto fatto con il Santos per l’approdo di Marcos Leonardo alla corte di José Mourinho. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2003, era nei radar giallorossi già a partire dal mese di gennaio. Nelle scorse settimane era stato vicinissimo alla Lazio di Sarri, che poi ha virato sul nome di Castellanos in attacco. Il centravanti del Santos ora è virtualmente un nuovo attaccante giallorosso. Dopo una trattativa che ha visto in prima linea l’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, per strappare il sì finale da parte del club brasiliano. Mentre la Roma riprenderà a lavorare a Trigoria in vista dell’esordio stagionale, l’attaccante brasiliano potrebbe sbarcare al più presto nella Capitale.

Calciomercato Roma, fumata bianca per Marcos Leonardo: affare da 18 milioni

La fumata bianca decisiva è arrivata nella notte, dopo una trattativa che si è concentrata sulle modalità di pagamento del cartellino dell’attaccante ventenne. La quadra tra Santos e Roma sembra stata raggiunta sulla base di un’offerta da 18 milioni di euro totali in favore del Peixe.

Dieci milioni più otto di bonus, ecco le cifre per la firma di Marcos Leonardo alla Roma. In prima battuta si era parlato di un’offerta da dieci milioni più cinque di bonus, ora c’è il ritocco di tre milioni al rialzo. Secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera’, i giallorossi hanno fatto uno sforzo economico per non rischiare di vedere sfumare un altro obiettivo offensivo. Da parte sua il Santos dovrebbe accettare un pagamento a rate per il giovane attaccante.