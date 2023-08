“Offerta troppo bassa della Roma”: l’ex svela tutto su Marcos Leonardo

L’attaccante brasiliano è nel mirino della Roma che in questi ultimi giorni di calciomercato sta cercando il prossimo attaccante titolare

Continua la caccia della Roma al prossimo attaccante titolare che giocherà in avanti con la maglia giallorossa. Lo scorso anno dal reparto avanzato sono arrivati pochi gol e nella prossima annata Pinto e Mourinho vogliono avere un attaccante in grado di garantirli. Tammy Abraham, infatti, ha segnato solo 8 gol in tutta la Serie A, mentre Andrea Belotti ha chiuso addirittura a quota zero.

Non gli succedeva dai tempi dell’Albinoleffe agli inizi della sua carriera. Ora l’ex Torino è rimasto l’unico attaccante disponibile in rosa visto l’infortunio dell’inglese. Il numero 9 romanista, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato nell’ultima giornata contro lo Spezia, quando è stato costretto ad uscire dopo 15 minuti dal suo ingresso, lasciando il reparto in emergenza. Per questo Pinto e Mourinho hanno deciso di correre ai ripari.

I nomi nella lista erano due fino a qualche settimana fa: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. questi erano i nomi caldi del calciomercato estivo giallorosso, ma gli affari per portarli a Trigoria si sono complicati. Soprattutto per l’ex Sassuolo che è entrato nel mirino dell’Inter. I nerazzurri hanno messo sul tavolo una bella offerta e il West Ham ha deciso di dare attenzione a Marotta.

Calciomercato Roma, Falcao: “Non c’è modo per fare affari”

Così nella lista dei giocatori appetibili è entrato Marcos Leonardo, talentino classe 2003 del Santos che era seguito dai giallorossi già nei mesi scorsi. Ora il club è partito all’assalto per il brasiliano, per cui il Santos chiede circa 20 milioni. La Roma ha presentato la sua offerta e questa è stata rifiutata.

Un importante aggiornamento su questa lo ha fornito Lucas Musetti Perazolli, giornalista sportivo brasiliano, che ha riportato le parole di Falcao, ex centrocampista della Roma, che ora è coordinatore sportivo del Santos: “Marcos Leonardo ha cercato la Roma, ha parlato con il presidente e non sono stato coinvolto, nemmeno per il valore“. Falcao ha poi continuato: “Ho parlato anche io con io presidente dell’offerta della Roma che, al di là delle condizioni, era molto bassa. Non c’è modo per fare affari“.