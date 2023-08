Roma, scalata ufficiale: pronto il sorpasso alla Juventus

In queste ore è stato pubblicato il tabellone che vede la Roma al nono posto del ranking dopo i recenti cammini con Mourinho

La Roma negli ultimi anni è stata protagonista di grandi cammini nei campionati europei, con l’ultimo che è culminato nella finale di Budapest. I giallorossi, infatti, hanno raggiunto l’ultimo step dell’Europa League dove solo una direzione di gara alquanto discutibile ha fatto svanire i sogni dei romanisti. Tutti, infatti, speravano di vedere Lorenzo Pellegrini alzare anche la seconda coppa europea dopo la Conference League.

Due stagioni fa, infatti, è arrivata la vittoria della Conference League che Mourinho ha portato nella bacheca giallorossa dopo una sola stagione sulla panchina. Un risultato da applausi per il tecnico portoghese, che ha dimostrato da subito come la scelta dei Friedkin sia stata quella giusta. Proprio la vittoria ha portato grande entusiasmo intorno alla squadra, con i tifosi che hanno riempito ogni stadio in cui sono andati, con l’Olimpico che in Serie A ha fatto sempre sold out.

Anche nella prossima stagione l’obiettivo di Mourinho è quello di fare bene nelle competizioni europee, con l’Europa League che è stata raggiunta nell’ultima giornata. Quella contro lo Spezia è stata una vittoria molto importante per Pellegrini e compagni, che hanno scacciato l’ipotesi di tornare in Conference.

Roma un passo dietro l’Inter nel Ranking Uefa

I cammini dei giallorossi, che negli ultimi quattro anni hanno partecipato a ben quattro semifinali europee, sono stati molto importanti perché hanno permesso al club di mantenere la posizione nel Ranking Uefa, che stila ogni anno la posizione che i club hanno nel calcio continentale.

Dal tabellone si può vedere come i giallorossi siano nella Top 10 delle migliori squadre d’Europa. La Roma, infatti, occupa il 9° posto insieme alla Juventus con 80.000 punti totali. L’Inter è un passo leggermente sopra, con solo 1000 punti in più nonostante la finale di Champions League raggiunta. In cima alla lista c’è il Manchester City, che è la prima della lista con ben 120.000 punti, seguita da Bayern Monaco (116.000) e Real Madrid (102.000).