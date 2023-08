Roma, ora è UFFICIALE: i tifosi non vedevano l’ora

La Roma ha annunciato la conclusione dell’accordo in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A che c’è tra meno di tre settimane

La Roma in questi giorni sta concludendo la preparazione per arrivare al meglio alla prima partita di Serie A. La Salernitana sarà l’avversaria che aprirà la stagione giallorossa, mentre l’Hellas Verona è il secondo club che Pellegrini e compagni affronteranno in avvio di campionato. Alla terza giornata c’è subito un big match, quello contro il Milan che si è rinforzato molto in questo calciomercato estivo con diversi colpi.

José Mourinho, invece, sta ancora aspettando gli ultimi innesti che possano completare la rosa. Si tratta di almeno due volti nuovi che andranno a occupare un posto a centrocampo e l’altro in attacco. La situazione davanti è molto difficile perché c’è il solo Andrea Belotti rimasto a disposizione del tecnico portoghese. In queste settimane, infatti, la Roma ha giocato tutte le amichevoli con solo l’ex Torino in attacco, dove non è comunque riuscito a brillare.

Proprio ieri i giallorossi hanno concluso l’ultima amichevole in ordine cronologico, ma tra tre giorni si scenderà di nuovo in campo contro il Tolosa. Il club francese sta cercando di risolvere gli ultimi problemi con lo stadio, che sta subendo un rifacimento del manto erboso proprio in questi giorni.

Roma, annuncio ufficiale: si torna a Tirana

Quella con il club francese, però, non sarà l’ultima amichevole del gruppo, che ha intenzione di arrivare al meglio alla prima giornata di Serie A. Nei prossimi giorni ci sarà un’amichevole che permetterà a Mourinho di testare ancora la squadra , che potrà mettere minuti nelle gambe.

In vista della gara con la Salernitana, la Roma ha annunciato una nuova amichevole in programma per il 12 agosto. Alle ore 20 di quel giorno, i giallorossi torneranno nell’Air Albania Stadium, impianto di Tirana che ha visto i giallorossi alzare al cielo la coppa della Conference League. Nella capitale albanese, infatti, ci sarà l’amichevole contro il Partizani nell’ultimo impegno precampionato. Chissà se José riuscirà ad avere per quella data la rosa al completo.