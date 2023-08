Scontro tra Santos e agente di Marcos Leonardo: spunta il patto segreto

La Roma continua a seguire Marcos Leonardo, che potrebbe approdare in giallorosso nelle prossime settimane di calciomercato



I piani della Roma sono cambiati in pochi giorni in questo calciomercato estivo. José Mourinho aveva nel mirino Alvaro Morata, mentre Tiago Pinto cercava di accelerare per Gianluca Scamacca. I due nomi erano quelli più caldi di tutta l’estate per i giallorossi, salvo poi essersi raffreddati nell’ultimo periodo a causa delle evoluzioni di mercato. La situazione dell’attaccante del West Ham, poi, è cambiata drasticamente.

All’inizio della finestra ufficiale delle trattative, l’ex attaccante de Sassuolo era il primo obiettivo per andare a rimpolpare il reparto offensivo. L’infortunio di Tammy Abraham ha lasciato un buco non indifferente nella rosa, con Mourinho che vuole colmarlo il prima possibile. Prendere subito un attaccante per potergli permettere di inserirsi nel gruppo e apprendere meglio gli schemi del portoghese è fondamentale, in vista dell’inizio della Serie A.

Dopo le tante parole al miele per la Roma, i giallorossi sembravano avvicinarsi sempre di più a Scamacca, ma poi l’Inter si è inserita con prepotenza. I nerazzurri, infatti, hanno messo sul piatto quasi 30 milioni per strappare agli Hammers l’ex punta neroverde, che ora pende verso Milano.

Calciomercato Roma, la situazione di Marcos Leonardo

Per questo Pinto è corso ai ripari ed è partito all’assalto di un altro calciatore che era già nel mirino nei mesi scorsi. si tratta di Marcos Leonardo, per cui è stata presentata un’offerta di circa 10 milioni più bonus. Proprio questa, però, ha creato qualche dubbio in Brasile.

Come riporta Uol.com.br gli agenti del giocatore e il Santos hanno dato vita a uno scontro visto che c’è disparità sull’offerta della Roma. Il club bianconero sostiene che della proposta giallorossa siano garantiti solo 8 milioni e verrebbero pagati a partire da dicembre. L’entourage dell’attaccante classe 2003, invece, sostiene che la cifra sia di 10 milioni, più alcuni bonus molto facili da raggiungere, a differenza di quanto sostiene il Santos. Uno di questi dipende addirittura dall’iscrizione della Roma al campionato. E in quest’ottica spunta l’accordo tra le parti per la partenza del giocatore nella parte finale della finestra delle trattative.