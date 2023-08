Calciomercato Roma, vuole solo Mourinho: giorni decisivi

L’allenatore della Roma potrà abbracciare un obiettivo di calciomercato, che ha deciso di trasferirsi nella Capitale

Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A, con la Salernitana pronta a sfidare la Roma dopo Ferragosto allo Stadio Olimpico. In vista di quella giornata, Mourinho vuole rinforzare la rosa con gli ultimi innesti che mancano per avere il mosaico completo. Gli ultimi tasselli hanno un’identità precisa e si tratta di un attaccante e un centrocampista che possano ampliare la squadra a disposizione del tecnico.

Per l’attaccante la situazione è difficile perché i club vogliono un’entrata sicura per lasciar partire i propri talenti. L’ultimo che la Roma sta trattando è Marcos Leonardo, brasiliano classe 2003 del Santos, che i giallorossi hanno cercato già nei mesi precedenti. La proposta presentata sulla scrivania del club bianconero non soddisfa a pieno le richieste della società, che sta prendendo tempo. Così Pinto e Mourinho si stanno guardando intorno per trovare alternative valide.

Per il centrocampo, invece, il profilo è ben chiaro e i contatti sono attivi da diverse settimane, con i Friedkin che stanno dando una mano a Pinto per portare nella Capitale Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain è in uscita dal club rossoblù, che ha deciso di metterlo alla porta.

Calciomercato Roma, Renato Sanches pronto a sbarcare

Il suo futuro a Parigini, infatti, era stato chiuso dall’arrivo di Luis Enrique, che si è seduto sulla panchina dei parigini. L’ex Roma ha deciso che il centrocampista non avrebbe fatto parte dei suoi piani e per questo motivo lo ha messo fuori squadra facendolo allenare con gli esuberi.

In questi giorni il Paris Saint-Germain ha giocato in amichevole contro il Jeonbuk Motors, squadra coreana battuta 3-0. Dopo la gara i francesi torneranno a casa e, come riporta la Gazzetta dello Sport, da quel momento Renato Sanches sarà libero di poter approdare a Trigoria in prestito con diritto. Il portoghese, che troverebbe diversi connazionali, ha intenzione di farsi notare e rialzare la testa dopo un periodo buio nella sua carriera. L’obiettivo è quello di farsi riscattare, con il PSG che non ostacolerebbe nessuna trattativa per la sua cessione. I prossimi sono giorni decisivi.