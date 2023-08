Doppia scelta Mourinho: scontro finale per Marcos Leonardo

L’allenatore della Roma vorrebbe che l’attaccante brasiliano si unisse alla rosa giallorossa in questa finestra estiva di calciomercato

La ricerca del prossimo attaccante della Roma sembra essersi fermata perché Tiago Pinto e José Mourinho hanno individuato almeno un profilo interessante. Si tratta di Marcos Leonardo, giovane prospetto brasiliano che gioca nel Santos e che ha una clausola rescissoria di circa 100 milioni. Una cifra interessante che dimostra qual è la caratura del giocatore che a 20 anni è riuscito a farsi amare dai propri tifosi.

La Roma seguiva il talentino bianconero da diverso tempo e sta volta il suo nome è tornato di moda dopo che nei giorni scorsi è sfumato il colpo Scamacca. La strada all’attaccante del West Ham non è ancora del tutto chiusa, ma si può dire che virtualmente lo è visto l’inserimento dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno presentato un’offerta agli Hammers che supera di molto quella della Roma che è rimasta al palo e non può tentare il sorpasso.

Sulla scrivania del Santos è arrivata un’offerta da parte della Roma e questa è di circa 10 milioni più bonus. Di questa ha parlato anche un ex leggenda della Roma: Paulo Roberto Falcao. L’ex centrocampista giallorosso ha spiegato come il giocatore abbia voluto i giallorossi che hanno parlato con il presidente del club, ma la proposta è troppo bassa.

Calciomercato Roma, da Arnautovic a Sanchez: tutte le alternative

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi hanno offerto in totale una quindicina di milioni con una parte fissa di 10 che non sarebbe pagata subito, ma nel 2024. Questa scelta è stata fatta con un criterio da parte di Tiago Pinto che ha in mente un piano.

La Roma, infatti, ha a disposizione 15 milioni da poter spendere, ma utilizzarli tutti subito significa non poter più effettuare nuovi colpi. Il general manager e Mourinho vorrebbero un altro attaccante oltre al brasiliano e si va da Arnautovic a Sanchez, fino a Nzola. Per il primo il Bologna chiede abbastanza soldi, mentre il secondo ha un ingaggio importante. L’angolano sarebbe gradito in prestito con diritto di riscatto, ma lo Spezia a queste condizioni non lo farebbe partire. Infine, la trattativa per Morata resta difficile se l’Atletico Madrid non si scosta dalle sue posizioni. La pista Alejo Veliz, invece, è difficile sia per la presenza del Tottenham, sia perché il Rosario non lo vorrebbe cedere fino a gennaio.