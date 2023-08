Morata allo scoperto, annuncio UFFICIALE e risposta a Mourinho

Al centro di tante voci di mercato nelle ultime settimane, Alvaro Morata, esce allo scoperto sul proprio futuro. L’attaccante dell’Atletico Madrid lancia un segnale a José Mourinho.

Il calciomercato estivo della Roma si sta concentrando negli ultimi giorni sulla caccia al rinforzo in attacco. Tiago Pinto sta cercando di chiudere il prima possibile per regalare la nuova punta attesa da José Mourinho. Mentre va avanti la trattativa per lo sbarco del giovane brasiliano Marcos Leonardo, esce allo scoperto un altro obiettivo offensivo della squadra giallorossa. Ecco l’annuncio ufficiale di Alvaro Morata sul proprio futuro, con la risposta al corteggiamento dello Special One in casa Roma.

Le sirene della Serie A hanno suonato forte per il possibile ritorno di Alvaro Morata nel campionato italiano. L’attaccante spagnolo è stato accostato in tempi diversi a diversi grandi club del vecchio stivale, con la Roma di José Mourinho in prima fila. Anche Milan, Inter e Juventus hanno monitorato l’attaccante dell‘Atletico Madrid, ma la richiesta economica dei Colchoneros non è mai scesa sotto i 2o milioni di euro, cifre proibitive per un calciatore classe ’92 che inoltre percepisce un ingaggio importante. Dopo esser stato convocato per il ritiro estivo della squadra spagnola, arriva un nuovo annuncio ufficiale da parte dell’attaccante che svela il proprio futuro e non solo.

Calciomercato Roma, Morata allo scoperto sul futuro: “Felice di essere qui”

L’ex Juventus allontana, per il momento, le voci di addio all’Atletico Madrid. Alvaro Morata, intervistato dal sito Tudn.com, lancia segnali di permanenza alla corte di Diego Simeone: “Sto lavorando e sono molto felice di essere qui. Non possiamo controllare il mercato. Ho voglia di continuare a progredire, come sto facendo in questa preseason.”

L’attaccante spagnolo, grande amico del giallorosso Paulo Dybala, ha lanciato un messaggio direttamente a José Mourinho. Sull’interesse della Roma, Morata spegne le voci su un approdo in giallorosso: “Non è un’opzione in questo momento. Sono qui a godermi il Messico e la preseason. Non è nella mia testa.” Poi lancia una dedica mister Mourinho: “È un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la mia prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio.“