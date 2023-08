Mourinho chiama Morata: non è ancora finita

L’allenatore della Roma ha fatto passi in avanti per portare l’attaccante spagnolo a Trigoria in questa finestra di calciomercato

Il primo nome nella lista degli attaccanti di José Mourinho è n0oto da tempo. Il tecnico portoghese della Roma vorrebbe portare a Trigoria in questa finestra di calciomercato estivo Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono ossi duri e non hanno intenzione di cedere facilmente l’ex Juventus, che ha un costo del cartellino anche abbastanza alto vista l’età e le recenti prestazioni.

I biancorossi chiedono una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni per far partire il calciatore, che ha uno stipendio molto alto per le casse giallorosse. Il monte ingaggi, infatti, non può essere alzato e anzi deve subire un taglio in questi mesi a causa delle regole imposte dalla Uefa. Il settlement agreement ha rallentato molto le trattative del club a partire da gennaio e nonostante questo, Pinto deve lavorare molto per riuscire a trovare il miglior modo per sbloccare gli affari.

In caso lo spagnolo non dovesse arrivare, nel mirino ci sono comunque diversi nomi, a partire da Marcos Leonardo che non è una sua alternativa. Anzi, il brasiliano dovrebbe arrivare a prescindere da Morata, che resta il preferito di José dopo che l’affare Scamacca è tramontato a causa dell’Inter.

Calciomercato Roma, Mourinho chiede tempo a Morata: dipende tutto da Ibanez

In questi giorni il mercato in uscita della Roma si sta evolvendo in un modo positivo per Tiago Pinto. Questo potrebbe riuscire a incassare i soldi necessari per sferrare l’assalto agli obiettivi di mercato e soprattutto accontentare Mourinho che aspetta da tempo il suo attaccante.

A sbloccare la situazione potrebbe essere Roger Ibanez, che è dato in uscita da diverso tempo. Il Nottingham Forrest si è presentato alla porta della Roma con 25 milioni per il brasiliano. Vista la possibilità di poter incassare e completare l’affare Morata, come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho lo ha chiamato chiedendogli di guadagnare tempo in modo da poter accontentare le richieste dell’Atletico Madrid.