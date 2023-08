Vendetta servita con l’erede: lo hanno soffiato a Pinto

Il club è riuscito a strappare alla Roma un obiettivo di calciomercato per il futuro, con il calciatore che ha espresso la sua decisione

La Roma continua il suo cammino verso la fine del calciomercato, con la Serie A che comincia tra circa due settimane. In vista di quel giorno, i giallorossi hanno intenzione di migliorarsi tramite questa finestra di trattative che ha già portato quattro nuovi innesti a Trigoria. Si tratta di Houssem Aouar, Evan Ndicka, Ramsus Kristensen e il volto noto Diego Llorente, che ha giocato qui da gennaio a giugno.

In programma ci sono altri acquisti, con José Mourinho che vuole dal mercato almeno un centrocampista e un attaccante. Il primo dovrebbe essere Renato Sanches, che sembra vicino a trasferirsi nella Capitale dopo la sua avventura con il Paris Saint-Germain. Il secondo, invece, è ancora un rebus con le trattative che stanno cambiando con molta velocità in questi giorni. Nel mirino all’inizio c’erano Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, mentre ora i due si sono raffreddati.

Sul primo, infatti, è piombato l’Inter che ha presentato un’offerta importante sulla scrivania del West Ham. I londinesi hanno preso in considerazione solo i milanesi, visto che la Roma stava cercando di prenderlo a un costo ragionevole. Morata, invece, è sempre nel mirino ma ora tutti gli sforzi di Pinto sono su un altro calciatore.

Calciomercato Roma, preferisce l’Eintracht a Mourinho: Collins ha deciso

Si tratta di Marcos Leonardo, attaccante del Santos che ha attirato l’attenzione del club giallorosso. il general manager sta trattando per prenderlo il prima possibile, così come sta facendo per alcuni giovani di talento da aggiungere alla Primavera.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’arrivo di Julen Jon Guerrero dal Real Madrid e in questi giorni la Roma ci ha provato con un altro prospetto. Come riporta Sport1.de, Mourinho aveva messo gli occhi su Nnamdi Collins, difensore centrale di 19 anni del Borussia Dortmund. Su di lui, però, è piombato l’Eintracht Francoforte che lo ha preso per mandarlo subito in prestito e fargli fare esperienza tra i grandi. Il club tedesco si è vendicato di Ndicka, che ha deciso di lasciare la squadra a parametro zero per approdare in giallorosso nonostante i tentativi delle Aquile per tenerlo.