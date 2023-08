Addio e tesoretto Roma: arrivano più di 30 milioni

Calciomercato Roma, l’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita può riscrivere i piani di Tiago Pinto. Oltre 30 milioni per l’addio ai giallorossi: ecco tutti i dettagli.

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria in vista dell’esordio stagionale in programma il 20 agosto. La squadra giallorossa affronterà le ultime due amichevoli estive prima della sfida alla Salernitana in programma allo stadio Olimpico. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che può sbloccarsi definitivamente sul fronte delle cessioni. Fin qui il portoghese ha piazzato in uscita solo giovani e calciatori di rientro dai prestiti, l’ultimo Gonzalo Villar che ha firmato con il Granada.

Ora la Roma può lavorare su una nuova cessione dalle cifre più consistenti. Dopo aver piazzato praticamente tutti gli esuberi, in rotta di addio rimangono diversi calciatori giallorossi. Cessioni che possono rappresentare una boccata d’ossigeno importante in ottica calciomercato in entrata, con la caccia al rinforzo offensivo ancora aperta per Tiago Pinto. Con la pista Morata che si raffredda, e Scamacca che alla fine è ad un passo dall’Atalanta, la Roma sta cercando di chiudere con il Santos per il giovane attaccante brasiliano, Marcos Leonardo. E per un brasiliano che potrebbe arrivare a stretto giro di posta, c’è un connazionale sempre in odore di addio ai giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Al-Ahli in corsa per Ibanez: offerta da oltre 30 milioni

Parliamo di Roger Ibanez, il difensore ex Atalanta potrebbe salutare la Roma dopo quattro stagioni in giallorosso. Nelle scorse ore si è parlato di un interesse del Nottingham Forest, ma rimane in piedi anche la pista che porta a guardare all’Arabia Saudita. E l’offerta proveniente dalla Saudi League può far saltare definitivamente il banco.

La cessione del difensore centrale brasiliano immetterebbe liquidità importante nelle casse della Roma. Oltre all’interesse del club inglese resta viva l’ipotesi araba per l’ex Atalanta. Sulle tracce del classe ’98, ci sarebbe l’Al-Ahli, il club che ha chiuso il colpo Firmino a parametro zero nelle scorse settimane. Secondo quanto sottolineato su Twitter dal giornalista Attilio Malena, il club saudita potrebbe “Sfondare il muro dei 30 milioni per Ibanez”. Se l’indiscrezione trovasse conferme la Roma potrebbe pensare di incassare un tesoretto sa reinvestire in entrata.