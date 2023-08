Calciomercato Roma, doppio colpo e sacrificio: Mourinho accontentato

Il general manager della Roma ha deciso di modificare le condizioni dell’affare di calciomercato, che porta ad altri obiettivi

La finestra di calciomercato estivo della Roma ha preso una piega diversa nelle ultime ore, con Mourinho che si sfrega già le mani. Il tecnico portoghese sta assaporando l’idea di poter sferrare l’assalto ad alcuni obiettivi grazie all’affare che sta prendendo corpo. Sulla scrivania di Tiago Pinto, infatti, è arrivata l’offerta per un calciatore che potrebbe lasciare Trigoria dando la possibilità ai giallorossi di incassare.

Fino ad ora, le trattative non avevano preso piede perché la società non aveva i fondi necessari per sferrare l’attacco ad alcuni obiettivi. José chiedeva a Tiago Pinto almeno un attaccante e un centrocampista e sul primo ruolo si stanno concentrando gli sforzi dei giallorossi. Trovare la nuova punta per lo Special One è fondamentale e permettergli di allenarsi con la squadra il prima possibile sarebbe molto importante.

Questo gli permetterebbe di entrare subito negli schemi del tecnico portoghese e di prendere confidenza con i compagni. Per questo motivo Tiago Pinto ha intensificato i discorsi con il Santos per Marcos Leonardo in questi giorni, in cui la Roma sembra decisa a concludere la campagna acquisti.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo e Arnautovic arrivano grazie a Ibanez

Pr l’attaccante brasiliano gli sforzi sono stati diversi e si sta ancora trattando con il club bianconero per riuscire a sbloccare la trattativa. Oltre a lui, però, ci sono anche altri nomi nella lista di Pinto, ma il più caldo degli ultimi giorni sembra essere quello di Marko Arnautovic.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per arrivare ai due la Roma sta trattando la cessione di Ibanez, che è finito nel mirino del Nottingham Forrest. Per il brasiliano i biancorossi hanno offerto inizialmente 25 milioni, mentre Pinto ne chiede 30 visto che c’è il 10% da pagare all’Atalanta. In caso l’affare andasse in porto la Roma accontenterebbe Mourinho con l’arrivo della coppia Marcos-Marko, con il secondo che verrebbe per meno di 5 milioni. Il Bologna, infatti, chiede quella cifra, ma i giallorossi non vogliono arrivarci.