Morata e il no mascherato alla Roma: Mourinho aspetta, palla a Ibanez

L’attaccante spagnolo piace molto al tecnico della Roma che lo vorrebbe prendere in questa finestra di calciomercato estivo

Morata vuole Mourinho e José vuole Alvaro. I due sembrano quasi i protagonisti di una storia d’amore da romanzo, due innamorati che si desiderano, ma non possono aversi perché c’è un impedimento. In mezzo all’allenatore della Roma e all’attaccante dell’Atletico Madrid, infatti, c’è un mare che aspetta solo di essere attraversato, con i due che si incontrerebbero con grande felicità nel bel mezzo.

Sin da prima dell’inizio ufficiale della finestra di trattative, il tecnico di Setubal cercava un attaccante per migliorare la situazione nel reparto offensivo giallorosso. I nomi nel mirino erano diversi, ma su tutti ne spiccavano due. Il primo è quello di Morata, il secondo di Scamacca. Quest’ultimo, sebbene non fosse il preferito di Mourinho, sembrava vicino a poter vestire la maglia della Roma viste le tante parole al miele spese per il ritorno a Trigoria.

In questi giorni, però, il cammino che porta alla punta ex Sassuolo è sbarrato da Atalanta e Inter, che si stanno dando battaglia per prenderlo. Resta così in piedi il colpo Morata, con José che non vede l’ora di poterlo riabbracciare. Mourinho, che ha già allenato lo spagnolo al Real Madrid, vuole un giocatore pronto per il suo attacco.

Calciomercato Roma, Morata aspetta Ibanez

Per questo ha gettato le basi per portare nella Capitale Alvaro, che ha un cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni. L’Altetico Madrid non ha alcuna intenzione di allontanarsi da questa cifra, che sembra elevata per un attaccante di 31 anni nonostante le sue qualità.

Come riporta il Corriere dello Sport, Morata sta aspettando ancora la Roma che sta cercando di trovare i soldi per sferrare l’assalto definitivo. La cessione di Roger Ibanez permetterebbe ai giallorossi di fare cassa e avere i liquidi necessari per prendere l’ex Juventus, che ha detto no alle proposte arabe e dalla MLS. Il classe 1992 comincia a temere che l’affare con il club della Capitale possa saltare, anche se per Mou resta la prima scelta. Nei giorni scorsi aveva