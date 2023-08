Doppio bomber Roma e tripla offerta Pinto

L’allenatore della Roma è a caccia di attaccanti per la sua terza stagione e ha individuato un nome nuovo in questo calciomercato

L’obiettivo principale per il calciomercato della Roma in queste settimane è quello di trovare un attaccante esperto. I giallorossi sono rimasti con una sola punta nel reparto avanzato a causa dell’infortunio di Tammy Abraham, è rimasto solo Belotti in questa preparazione atletica a sostenere il preso dell’attacco. Per questo Mourinho e Pinto hanno messo nel mirino diversi nomi con la situazione che è sempre in evoluzione.

Adesso il nome più caldo di tutti, infatti è quello di Marcos Leonardo, per cui la Roma sta trattando con il Santos. I giallorossi hanno presentato una nuova offerta e stanno aspettando di ricevere risposta dai bianconeri. Oltre al talentino del 2003, però, è salito alla ribalta il nome di Marko Arnautovic, che piace molto all’allenatore giallorosso, che lo ha già allenato quando era sulla panchina dell’Inter, tredici anni fa.

I due si conoscono bene e lo Special One vorrebbe portarlo a Trigoria, ma c’è da convincere il Bologna, che vorrebbe un investimento congruo per lasciarlo partire definitivamente. La Roma ci pensa perché fino ad ora si è sempre mossa per prestiti con diritto di riscatto e deve trovare i fondi pe sferrare gli assalti decisivi.

Calciomercato Roma, Batsuahyi si propone a Pinto

Un altro nome caldo è quello di Alvaro Morata, ma la trattativa per arrivare all’attaccante spagnolo non è delle più semplici, con l’Atletico Madrid che chiede 20 milioni. Oltre a lui, però, sono stati offerti diversi calciatori che vorrebbero giocare alla corte di Mourinho la prossima annata.

Come riporta il Corriere dello Sport, sulla scrivania di Pinto sono arrivate tre proposte. Si tratta di Duvan Zapata, Wout Weghorst e Michy Batsuahyi. Quest’ultimo gioca con il Fenerbaçhe ed è uno dei nomi finiti sulla scrivania del general manager della Roma. Tutti e tre sono colpi low cost che permetterebbero al portoghese di migliorare la rosa con un esborso molto basso, andando incontro alle necessità del club. José, però, resta concentrato sui nomi caldi.