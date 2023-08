Ibanez spara alto: la richiesta al Nottingham Forest

Il general manager della Roma ha incontrato il giocatore per discutere dell’offerta di calciomercato che può cambiare tutto

Il futuro della Roma dipende tutto da un giocatore. Si tratta di Roger Ibanez, difensore brasiliano acquistato dall’Atalanta nel 2019, che in queste ore è finito nel mirino del Nottingham Forrest. Il club inglese vorrebbe prenderlo per migliorare la situazione nella linea arretrata. Mourinho, invece, vorrebbe prenderlo per dare uno scossone nel reparto offensivo dove mancano interpreti di livello.

Lo scorso anno, infatti, dalle punte sono arrivati solo 8 gol in campionato, con Andrea Belotti che ha chiuso a mani vuote il campionato. Diverse situazioni negative hanno condizionato il cammino dell’ex Torino che non ha dato sicurezze né a Mourinho, né ai tifosi. Il suo compagno di reparto Abraham, ha firmato tutti e otto i gol, ma da lui ci si aspettava di più, anche alla luce delle 27 reti siglate lo scorso anno. L’infortunio all’ultima giornata, poi, ha fatto scattare l’allarme rosso.

Per questo Mourinho ha messo diversi nomi nel mirino, con Scamacca e Morata che erano i preferiti. L’Atalanta, però, è intenzionata a prendere l’attaccante del West Ham avendo superando l’offerta dell’Inter e avendo chiuso di fatto la porta alla Roma. Per arrivare allo spagnolo, invece, servono fondi.

Calciomercato Roma, Ibanez parte solo a una condizione

questi potrebbero arrivare proprio dalla partenza di Ibanez, che è al centro dei dibattiti dell’etere romano. Dalle radio alle televisioni, fino ai gruppi Facebook e i podcast amatoriali. In molti stanno discutendo dell’addio del brasiliano classe 1998, che potrebbe portare liquidi nelle casse giallorosse.

Come riporta il Corriere dello Sport, la possibilità di trasferirsi al Nottingham Forrest non entusiasma Roger che ieri ha avuto un lungo colloquio con Pinto proprio per parlare dell’offerta degli inglesi. Sul piatto ci sono circa una trentina di milioni per la Roma, mentre per il giocatore c’è bisogno di una proposta interessante. Per trasferirsi all’ombra della Foresta di Sherwood, Ibanez vorrebbe un ingaggio che oscilla tra i 4 e i 5 milioni per lasciare la Capitale. Il difensore resta in attesa della proposta, così come la Roma che spera di poter utilizzare quei soldi per Morata o per altri attaccanti.