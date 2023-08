Juventus, addio Vlahovic e ribaltone Roma: scambio più soldi

L’attaccante spagnolo, primo obiettivo di calciomercato della Roma, potrebbe finire al centro di un’altra trattativa in questi giorni

Il calciomercato in questi primi giorni di agosto si sta evolvendo a grande velocità. Basti guardare all’affare Scamacca che sta per tornare in Italia. Inizialmente sulle sue tracce c’era la Roma, club per cui ha speso spesso pensieri e parole al miele. Il giocatore non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e un ritorno a Trigoria sarebbe stato gradito all’ex attaccante del Sassuolo, che invece ha visto la sua destinazione cambiare.

In questi giorni, infatti si era fatto avanti l’Inter con un’offerta che superava quella della Roma. Marotta era sicuro di prendere il giocatore prima dell’inserimento dell’Atalanta. I bergamaschi hanno messo la freccia e superato i milanesi con la proposta alla società e al calciatore che sembra essersi convinto a trasferirsi alla corte di Gasperini. Dietrofront, quindi per Roma e Inter, con i giallorossi che continuano a seguire i nomi caldi dell’estate.

Oltre a Marcos Leonardo, per cui Pinto sta trattando per sbloccare la trattativa, uno di quelli più importanti è Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è il preferito di José Mourinho, che ha intenzione di prenderlo per migliorare l’attacco. L’Atletico Madrid, però, si è messo di traverso e non rende l’operazione facile.

Calciomercato Roma, ribaltone Simeone: offre anche Morata

Il cartellino del giocatore non scende sotto i 20 milioni nonostante i 31 anni e in queste ore sembra che la situazione sia anche peggiorata. L’Atletico Madrid, infatti, ha cambiato le carte nel futuro di Morata che aspetta solo le prossime mosse di Mourinho, che lo vuole.

Come riporta Franco Leonetti, i Colchoneros si sono mossi per l’acquisto di Dusan Vlahovic e hanno deciso di fare sul serio. I biancorossi, infatti, hanno messo sul piatto dei soldi più il cartellino di Morata. In questo modo vogliono coprire la distanza di richiesta della Juventus, fornendo subito l’alternativa. Un’offerta che ribalta la situazione, con la Roma che rischia di veder sfumare anche il nome più importante per Mourinho di questo calciomercato.