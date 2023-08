Addio Ibanez e tesoretto Roma: via libera UFFICIALE

L’addio a Roger Ibanez è sempre più vicino in casa Roma. C’è il via libera ufficiale alla firma del difensore brasiliano, ecco quanto può incassare il club giallorosso.

Nuovo segnale ufficiale che spinge Roger Ibanez all’addio alla Roma. Il difensore brasiliano, classe ’98, è ad un passo dalla cessione definitiva dopo quattro stagioni nella rosa giallorossa. L’ex Atalanta si avvicina allo sbarco in Arabia Saudita, dopo aver accettato l’offerta dell’Al-Ahli. Il brasiliano è pronto a salutare il club giallorosso e l’ultimo via libera prima della firma è già arrivato in maniera ufficiale. Ecco tutti i dettagli sul futuro del centrale difensivo 24enne, la Roma attende il tesoretto in entrata da reinvestire per la lista dei desideri di José Mourinho.

Roger Ibanez e la Roma non sono mai stati così distanti. Il difensore centrale brasiliano si avvicina alla firma con l’Al-Ahli. Il club arabo ha battuto la concorrenza delle squadre inglesi, l’ultimo a tentare un approccio è stato il Nottingham Forest. Il classe ’98 però ha accetato la prosposta dei sauditi nelle scorse ore, aprendo di fatto le porte al suo addio alla Roma. Il club giallorosso vede così materializzarsi una cessione importante dal punto di vista economico, con un vero e proprio tesoretto a disposizione di Tiago Pinto. Il manager portoghese sta cercando la quadra per regalare nuovi rinforzi a José Mourinho, con un focus sul settore offensivo in queste giornate di attesa in vista dell’esordio stagionale. Questa sera la Roma disputerà la penultima amichevole della preparazione estiva in casa del Tolosa.

Calciomercato Roma, Ibanez non parte per la Francia: le cifre dell’addio ai giallorossi

In questi minuti la squadra giallorossa è partita alla volta della Francia e, come era nell’aria da diverse ore, l’assenza di Roger Ibanez è stata confermata. Il difensore centrale brasiliano non fa parte della spedizione transalpina della Roma, e potrebbe essere l’ultimo segnale prima dell’addio ufficiale.

La cessione di Roger Ibanez all’Al-Ahli consente a Tiago Pinto di mettere le mani su un nuovo tesoretto. Il club arabo supererà il tetto dei 30 milioni di euro, grazie all’inserimento dei bonus, per arrivare alla firma dell’ex Atalanta. Il club bergamasco detiene anche il 10% dell’incasso, mentre il club giallorosso può reinvestire in entrata la plusvalenza in arrivo.