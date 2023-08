Bomba Matic, accordo e addio Roma

Calciomercato Roma, un fulmine a ciel sereno irrompe nella sessione estiva della squadra giallorossa. Spunta l’accordo per l’addio a Nemanja Matic.

La Roma è partita alla volta della Francia, questa sera ci sarà l’amichevole in casa del Tolosa per la squadra allenata da José Mourinho. Si attendono importanti manovre di mercato in casa giallorossa, con novità imminenti sia in uscita che in entrata. La cessione di Roger Ibanez è sempre più vicina, il difensore brasiliano ha trovato l’accordo con l’Al-Ahli e non è stato convocato per l’amichevole in terra transalpina. Ed in queste ore, proprio dalla Francia, viene sganciata una vera e propria bomba sul futuro di Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione in casa Roma. Nemanja Matic, complice anche il lungo infortunio occorso a Gini Wijnaldum, ha trovato molto spazio nel centrocampo giallorosso. Dopo un inizio segnato da una fase di normale adattamento, ai nuovi compagni ed al calcio italiano, l’ex Manchester United è salito in cattedra trascinando in più di un’occasione la squadra giallorossa. Il classe ’88 ha chiuso l’anno in crescendo, totalizzando in tutte le competizioni ben 50 presenze, con due reti all’attivo. Ora irrompe un fulmine a ciel sereno sul futuro del centrocampista serbo, ecco le ultime notizie in arrivo dalla Francia.

Calciomercato Roma, bomba Matic dalla Francia: accordo con il Rennes

Nemanja Matic non è partito con il resto della squadra per Tolosa. Al pari di Roger Ibanez il centrocampista serbo non è stato convocato per l’amichevole in casa del club transalpino, mentre sempre dalla Francia rilanciano una notizie che lo allontana a sorpresa dal club giallorosso nei prossimi giorni.

Secondo quanto evidenzia il sito transalpino Ouest-france.fr, il Rennes sembra ad un passo dal centrocampista serbo. Una notizia che sorprende i tifosi della Roma, che se confermata avrebbe del clamoroso. Matic nelle ultime settimane si è reso protagonista di tanti siparietti sui social con l’amico Dybala, di segnali d’addio non c’è stata alcuna traccia. Ma, secondo il media francese, il Rennes potrebbe chiudere a stretto giro di posta la firma del centrocampista giallorosso. Si starebbe lavorando al doppio accordo, sia con Matic che con la Roma e l’addio a sorpresa può arrivare nei prossimi giorni.