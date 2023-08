Calciomercato Roma, un gioiellino di Mourinho per l’allievo di Guardiola

Calciomercato Roma, un gioiellino di José Mourinho alla corte dell’allievo di Pep Guardiola. Ecco come cambiano gli scenari in uscita in casa giallorossa.

In attesa di novità per quel che riguarda nuovi rinforzi, in casa Roma c’è un giovane calciatore che resta in rotta d’addio. Sul gioiellino giallorosso la concorrenza è in aumento e c’è un nuovo club alla finestra. La squadra guidata dall’allievo di Pep Guardiola irrompe nello scenario, aprendo le porte all’incasso di Tiago Pinto. Ecco tutti i dettagli sul fronte delle cessioni in casa Roma.

In attesa di novità per rinforzi in attacco, la Roma di José Mourinho torna attiva anche sul fronte delle cessioni. Fin qui la finestra di calciomercato estivo in uscita per i giallorossi ha visto tante operazioni di contorno condotte da Tiago Pinto. Molti calciatori ex Primavera hanno salutato i giallorossi nel mese di giugno, oltre ai tanti giocatori di rientro dai prestiti. L’ultimo è stato Gonzalo Villar, ceduto a titolo definitivo al Granada. Mentre torna d’attualità il futuro di Roger Ibanez, finito nel mirino del Nottingham Forest e dell’Arabia Saudita, c’è un altro giovanissimo in rotta d’uscita dai giallorossi.

Calciomercato Roma, Faticanti resta in uscita: il Leicester alla finestra

Parliamo di Giacomo Faticanti, protagonista e capitano della Roma primavera la scorsa stagione. Il classe 2004 non è stato aggregato alla prima squadra nel ritiro in Portogallo, mentre José Mourinho nelle scorse ore ha deciso di farlo allenare con i ‘grandi’ a Trigoria insieme al coetaneo Filippo Alessio.

Il giovane centrocampista però resta in rotta d’uscita, come evidenzia il sito Gazzettaregionale.it. Fin qui Tiago Pinto ha rifiutato tutte le offerte fatte recapitare dall’entourage del classe 2004, non reputate all’altezza delle richieste economiche della Roma. Ma attebnzione al Leicester in Inghilterra, la squadra guidata da Enzo Maresca- ex assistente di Pep Guardiola- sarebbe pronta a piombare sul giovane centrocampista giallorosso.