È già stanco della Roma: ha chiesto la cessione

Calciomercato Roma, novità in vista per Tiago Pinto sul fronte delle cessioni. C’è il ribaltone in uscita e non solo: ha chiesto la cessione immediata.

In attesa di sbloccarsi sul fronte degli acquisti, Tiago Pinto aggiorna il nodo delle cessioni in casa giallorossa. Il mercato estivo della Roma sta vivendo una fase di stallo legata all’arrivo del nuovo centravanti. Nella corsa ad Alvaro Morata c’è da registrare il sorpasso dell’Inter, che può soddisfare le richieste economiche dell’Atletico Madrid grazie proprio alle cessioni. Uscite che non si sbloccano in casa giallorossa, ma c’è una novità importante da registrare.

Sono giornate di riflessione per Tiago Pinto in casa Roma. La squadra giallorossa, che sabato partirà per il ritiro in Portogallo, non ha ancora trovato la quadra per il rinforzo offensivo. Quando il profilo di Morata sembrava il più caldo sul fronte giallorosso, c’è stato il sorpasso dell’Inter. La squadra nerazzurra, forte del tesoretto messo da parte con le cessioni di Onana e Brozovic, può tentare un nuovo sgambetto alla Roma dopo l’ingaggio di Davide Frattesi. A proposito di ex primavera giallorossi, nelle scorse ore è uscita la notizia che vedrebbe Giacomo Faticanti in rotta d’uscita dalla Roma dopo la vittoria dell’Europeo Under 19.

Calciomercato Roma, dentro Pisilli e fuori Faticanti: le manovre dei giallorossi

Il centrocampista classe 2004 potrebbe salutare la Roma nelle prossime settimane. Se all’inizio sembrava essere una scelta della società giallorossa, ora emerge come sia stato lo stesso giovane calciatore a chiedere l’addio. Dopo il trionfo nell’Europeo può arrivare prima del previsto la separazione tra il prospetto ed i colori giallorossi.

A fornire ulteriori elementi riguardo il possibile divorzio è stato il giornalista Filippo Biafora. Su Twitter il cronista ha scritto: “Faticanti ha chiesto di essere ceduto e la Roma gli ha detto di trovare un’offerta.” Il giornalista è poi entrato a fondo nella vicenda, evidenziando come la scelta del calciatore sia la conseguenza del fatto che la Roma al momento non abbia deciso di puntare su di lui. Aggiunge Biafora che la Roma al contrario punterebbe molto sull’altro azzurrino campione d’Europa della Primavera giallorossa, Niccolò Pisilli.