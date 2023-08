Addio Roma e nuovo bomber: doppio allarme Mourinho

José Mourinho esce allo scoperto sull’addio alla Roma. Ecco il verdetto dello Special One, che svela le offerte arrivate sulla sua scrivania e non solo. C’è anche l’allarme sulla corsa al nuovo bomber.

José Mourinho a ruota libera sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’. Il tecnico della Roma si è raccontato in una lunga intervista concessa al direttore del quotidiano, toccando i più disparati temi sulla propria esperienza in giallorosso. A partire dal rapporto con la proprietà Friedkin e Tiago Pinto, fino ad esaltare Paulo Dybala e tornare con la mente alla finale di Budapest. Lo Special One lancia anche un doppio allarme in vista del futuro in casa Roma.

José Mourinho si racconta in esclusiva in una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni. Cinque pagine sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fanno luce sul momento attuale del tecnico della Roma. Tra meno di due settimane la squadra giallorossa esordirà in Serie A, mentre ieri ha rimediato la prima sconfitta nelle amichevoli pre-stagionali. L’allenatore giallorosso ha usato toni distensivi descrivendo il rapporto professionale con Tiago Pinto, ma non è sfuggito il doppio allarme in ottica calciomercato per la piazza giallorossa. Da un lato l’avviso nella caccia al nuovo bomber: “Pinto sa che siamo in ritardo, anche la proprietà lo sa, alla fine quello che soffre veramente è chi lavora e chi contro la Salernitana dovrà entrare in campo con la miglior squadra possibile.”

Mourinho sull’addio alla Roma, tra Arabia e Real spunta l’allarme bomber: “Siamo in ritardo”

Sull’ultimo anno di contratto con i giallorossi: “Non cambia niente. Per qualche giorno ho pensato basta bambini, perché dovrei costruire dei bambini se il prossimo anno non sarò più qui? Però è subito subentrato il José bravo, il José buono, il José professionista e sorridente, positivo.” Lo Special One poi ha parlato delle offerte ricevute nei mesi scorsi.

Sull’Arabia Saudita il portoghese conferma le offerte di due club: “Al-Hilal e Al-Ahli” e aggiunge: “Prima di andare all’incontro ho informato la proprietà chiarendo che non avevo intenzione di accettare. A casa ho detto esattamente la stessa cosa.” Poi c’è il retroscena sulla Cina: “In passato rifiutai la proposta più incredibile che un allenatore abbia mai ricevuto quando la Cina mi offrì la panchina della Nazionale e di un dub nel quale avrebbero giocato tutti i nazionali. Una proposta economica indecente, fuori dal mondo e da tutti i parametri”

Infine, sull’ipotesi Real c’è il messaggio che coinvolge Ancelotti: “Io ti dico, da ancelottiano e madridista, che spero rimanga a lungo al Real“