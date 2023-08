Blitz della Roma per Marcos Leonardo: il Santos l’ha fatto ancora

La Roma ha da tempo individuato in Marcos Leonardo l’innesto giusto con cui rinforzare il reparto offensivo: la presa di posizione del Santos, però, non può essere trascurata.

DANIELE TRECCA

Definire frenetiche le ultime ore della sessione estiva di calciomercato della Roma sarebbe solo un eufemismo. L’area mercato giallorossa, infatti, vuole esaudire le richieste di José Mourinho in tempi relativamente brevi, completando la rosa prima dell’inizio del campionato. Tra gli obiettivi in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto, il profilo più caldo è sicuramente quello di Marcos Leonardo.

Per il gioiello del Santos la Roma ha ritoccato la prima offerta, arrivando a mettere sul piatto una proposta consistente in una base fissa da 12 milioni di euro a cui aggiungere eventualmente dei bonus sui 6 milioni di euro. Al calciatore, che ha mosso passi concreti per provare ad imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa, è stato prospettato un contratto da circa 1,5 milioni di euro a stagione. L’affare ha dovuto fare i conti con l’improvviso ribaltone in casa Santos, che ha portato alle dimissioni di Falcao e all’addio del tecnico Paolo Turra: il tutto, però, non ha ostacolato una trattativa che la Roma intende chiudere al più presto.

Calciomercato Roma, il Santos non ha ancora aperto per Marcos Leonardo: la situazione

Tuttavia la cessione ormai prossima di Deivid Washington al Chelsea rischia di far tardare pericolosamente il closing. Il club brasiliano, infatti, non vorrebbe cedere due attaccanti e non ha ancor dato una risposta definitiva alla seconda offerta della Roma. La posizione del presidente Andres Rueda, fino a questo momento, è stata inamovibile. Difronte alle promesse di una cessione di Marcos Leonardo in caso di proposte allettanti, il presidente del Santos ha ribadito come la sua compagine non possa permettersi il lusso di perdere i due gioielli offensivi più rappresentativi.

Una fase di stallo che la Roma, però, non è intenzionata a trascinare ancora per diverso tempo. Lo stesso Marcos Leonardo nelle scorse ore ha chiesto di non allenarsi con la squadra fino a quando la trattativa non sarà stata perfezionata. I contatti tra le parti proseguono, ma la Roma spera di trovare il bandolo della matassa a stretto giro di posta. In caso contrario, i giallorossi vireranno su altri obiettivi. L’obiettivo di Pinto sarebbe quello di aggiungere a Marcos Leonardo l’acquisto di una punta forte fisicamente, in grado di far salire la squadra e pronta ad offrire soluzioni interessanti in area di rigore.

In quest’ottica sono da ascrivere i sondaggi esplorativi effettuati per Arnautovic e Zapata. La tentazione Marcos Leonardo, però, è molto più di una semplice suggestione: la Roma ha mosso passi concreti e vuole risposte definitive, in un senso o nell’altro. Si prospettano ore bollenti.