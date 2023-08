Marcos Leonardo, rottura totale: maglia rifiutata

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo lancia un nuovo segnale clamoroso. Si consuma la rottura totale con il club: ha rifiutato la divisa di allenamento, ecco i dettagli.

Il calciatore brasiliano è al centro delle voci di mercato in casa Roma da ormai diversi giorni. Marcos Leonardo lancia un nuovo segnale che lo avvicina a grandi passi a diventare un nuovo attaccante giallorosso. Si è consumata la rottura totale con il Santos, dopo l’indizio social ora il calciatore ha deciso di mettere in atto una nuova strategia che lo avvicina clamorosamente alla corte di José Mourinho. Ecco le ultime notizie dal Brasile sulla punta classe 2003.

Per un brasiliano che saluta ce n’è un altro che scalpita per vestire i colori della Roma. La squadra giallorossa ha trovato l’intesa per cedere Roger Ibanez all’Al Ahli. Ad annunciare l’addio al difensore brasiliano ex Atalanta è stato José Mourinho, che sui social network ha anticipato i canali ufficiali della Roma, salutando l’ormai ex numero 3 giallorosso. Sempre dai social nei giorni scorsi era arrivato un indizio sul futuro di Marcos Leonardo, il giovane centravanti ha iniziato a seguire il profilo ufficiale della Roma su Instagram.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo rompe col Santos: non si è allenato

Ora il brasiliano passa ai fatti, consumando una rottura totale con il Santos. Secondo quanto filtra dal Brasile l’attaccante classe 2003 ha deciso di non allenarsi con il Santos. Una nuova grana per il Peixe, che arranca nei bassifondi della classifica ed ha esonerato il tecnico nei giorni scorsi.

Secondo quanto evidenzia dal Sud America il sito Ge.globo.com l’attaccante si è ammutinato, nel tentativo di spingere il Santos ad accettare l’offerta della Roma. Il media brasiliano evidenzia come Marcos Leonardo avrebbe deciso di non allenarsi con il resto della squadra, rifiutando la divisa del Santos. Un nuovo segnale che lo avvicina in modo clamoroso allo sbarco in Italia, per diventare un nuovo attaccante della Roma di José Mourinho.