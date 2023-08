Calciomercato Roma, firma nella notte e annuncio

Addio Roma e tesoretto in arrivo, il calciatore ha già firmato il nuovo contratto. La svolta nelle scorse ore, ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Ecco le cifre.

Sono giornate cruciali per Tiago Pinto, che sta cercando di trovare nuovi rinforzi da consegnare a José Mourinho. Il tecnico della Roma nei giorni scorsi ha evidenziato il ritardo del calciomercato giallorosso, con un focus sul mancato rinforzo offensivo. Ma quello che è successo nella notte può cambiare in modo netto le manovre in entrata di Tiago Pinto, ora manca solo l’annuncio ufficiale per sancire l’addio al calciatore che ha già firmato il nuovo contratto.

Corsa contro il tempo per Tiago Pinto e tesoretto in arrivo in casa Roma. Il dirigente portoghese sta cercando di stringere i tempi per regalare nuovi rinforzi a José Mourinho, che è tornato apertamente sul tema del nuovo attaccante in casa giallorossa. Le piste per il settore offensivo dei giallorossi sono molteplici. Si continua a lavorare sul fronte Marcos Leonardo dal Santos, mentre in Serie A la pista più calda porta a Duvan Zapata dall’Atalanta. Il doppio innesto offensivo potrebbe conoscere il punto di svolta atteso dopo la firma delle scorse ore.

Calciomercato Roma, tutto fatto per l’ addio di Ibanez: ha già firmato con l’Al Ahli

Roger Ibanez nella notte ha firmato il nuovo contratto che lo lega all’Al Hilal. Il difensore brasiliano, ex Atalanta, ha già raggiunto l’Arabia Saudita, dopo che Mourinho lo aveva salutato ufficialmente sui propri canali social. E nelle scorse ore è stata messo nero su bianco il nuovo accordo che lo lega al club saudita, che ha acquistato anche Franck Kessié dal Barcellona.

Secondo quanto ha scritto su twitter il giornalista Fabrizio Romano nella notte Roger Ibanez ha firmato il nuovo contratto con l’Al Hilal. Nelle casse della Roma arriva un tesoretto da oltre 30 milioni così divisi: 28,5 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Inoltre i giallorossi manterranno il 20% sulla futura rivendita del difensore brasiliano. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale, con Pinto che può reinvestire in entrata nuove risorse.