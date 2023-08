Bomber dall’Argentina, offerta della Roma: scippo last minute

Calciomercato Roma, spunta una pista a sorpresa per il nuovo bomber da regalare a José Mourinho. Offerta giallorossa per il centravanti argentino e scippo last minute.

Continua il casting per il nuovo bomber da consegnare a José Mourinho in casa Roma. Tra le tante suggestioni spunta una nuova pista a sorpresa per la squadra giallorossa, che sarebbe già uscita allo scoperto su un talento argentino. Mancano solo dieci giorni all’esordio stagionale dei giallorossi, in programma allo stadio Olimpico contro la Salernitana, ed il tempo stringe per Tiago Pinto nella caccia ai nuovi rinforzi in attacco. Ecco le ultimissime in arrivo dal Sud America, con la virata giallorossa nella caccia al giovane bomber.

Sono tanti i nomi accostati all’attacco della Roma nelle ultime settimane. Il pacchetto offensivo della squadra allenata da José Mourinho al momento vede il solo Andrea Belotti come centravanti di ruolo. Tiago Pinto sta lavorando su più fronti, cercando di accorciare i tempi per consegnare forze fresche al connazionale in panchina nel settore d’attacco. Secondo gli addetti ai lavori il dirigente portoghese ha intenzione di chiudere due colpi per sistemare numericamente l’attacco della Roma: un profilo più esperto ed una giovane punta di prospettiva. In Brasile si continua a trattare con il Santos per il giovane Marcos Leonardo, blindato nelle scorse ore dal nuovo tecnico del Peixe. Ed ecco che spunta una pista a sorpresa dall’Argentina in queste ore.

Calciomercato Roma, bomba Beltràn: offerta giallorossa e scippo alla Fiorentina

Visto lo stallo totale venutosi a creare intorno al brasiliano classe 2003, la Roma sarebbe già uscita allo scoperto per un altro talento offensivo, stavolta in Argentina. Parliamo del 22enne Lucas Beltràn del River Plate, che sembrava ad un passo dalla firma con la Fiorentina nei giorni scorsi.

Il classe 2001, secondo quanto evidenzia dal Sud America il sito Tntsports.com.ar, è finito nel mirino della Roma. Secondo il media argentino la squadra giallorossa avrebbe anche già presentato un’offerta per l’attaccante dei Millonarios. Qualora il club di Buenos Aires accettasse l’offerta giallorossa lo scippo ai danni della Fiorentina di Italiano avrebbe del clamoroso. Sulle tracce del giovane attaccante anche il Benfica ed un club di Premier League.