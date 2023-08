Game over Roma, accordo raggiunto: visite mediche imminenti

Calciomercato Roma, game, set and match: l’accordo è stato raggiunto. Approda in Serie A ma non vestirà la maglia giallorossa.

Ore frenetiche in casa Roma. Dopo aver ufficializzato la cessione di Roger Ibanez, infatti, l’area mercato giallorossa è al lavoro per provare a chiudere quelle trattative in entrata con cui puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho. In particolar modo il centrocampo e l’attacco sono i reparti finiti prepotentemente nel dossier di Tiago Pinto, che sta lavorando su più fronti per riuscire a trovare il bandolo della matassa.

In attacco il profilo più caldo resta sempre quello di Marcos Leonardo. Al di là delle ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile, la corsa per il gioiellino del Santos non è ancora chiusa. Ad ogni modo la Roma ha provato a capire i margini di manovra per un altro talento sudamericano, Beltran. Con l’attaccante argentino i giallorossi erano riusciti anche a trovare un accordo di massima. Tuttavia il River Plate ha deciso di rispettare l’accordo con la Fiorentina, sulla tracce del calciatore da diverse settimane. Proprio in queste ore è arrivato il via libera del club argentino; Beltran partirà alla volta di Firenze già nelle prossime ore, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto con la Roma.

Calciomercato Roma, intrigo Beltran: a spuntarla è la Fiorentina

Come anticipato da asromalive.it, la Fiorentina aveva già trovato un accordo di massima con i Millionaros sulla base di 20 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus, con percentuale sulla futura rivendita del calciatore. La Roma ha tentato di far saltare il banco, offrendo un ingaggio più alto al calciatore e mettendo sul piatto un’0fferta da 20 milioni più percentuale di rivendita al club argentino.

Dopo ore piuttosto tese alla fine a spuntarla è stato il club Viola. La Fiorentina, che proprio in questi istanti ha ufficializzato la cessione di Cabral, ha chiuso l’operazione, regalando a Vincenzo Italiano il rinforzo tanto atteso per completare un parco attaccanti che potrebbe essere ulteriormente rivoluzionato.