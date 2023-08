L’ex Roma inguaia Pinto: Zaniolo gratis

Calciomercato, il futuro di Nicolò Zaniolo sembra arrivato ad un punto di svolta. L’ex Roma può lasciare il Galatasaray, ed un altro ex può far saltare il banco per Tiago Pinto.

Le strade di Nicolò Zaniolo e quelle della Roma possono intrecciarsi nuovamente in questa sessione di calciomercato estivo. Il fantasista offensivo è stato un vero e proprio caso di mercato nella scorsa sessione invernale in casa Roma. L’addio arrivò oltre la scadenza della finestra di riparazione, con il calciatore classe ’99 che sbarcò in Turchia a febbraio inoltrato. Ora l’ex numero 22 giallorosso potrebbe sbarcare da un altra vecchia conoscenza della Roma, ma occhio alla formula che rischia di beffare Tiago Pinto.

Riflettori puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo, con un intreccio che vede protagonista un altro ex Roma. Il fantasista classe ’99 potrebbe lasciare i giallorossi del Galatasaray dopo pochi mesi. A seguire l’evolversi della trattativa c’è anche Tiago Pinto, che al momento della cessione definitiva dell’ex Inter ha inserito una clausola con la percentuale sulla futura rivendita del calciatore 24enne. Nelle scorse settimane è stato accostato nuovamente alla corte della Juventus, ma la società bianconera non ha intavolato alcuna trattativa formale con il club turco. Ad oggi sembrano essere due le piste più calde in piedi per l’ex Roma, con un intreccio che guarda in Premier League ad un’altra vecchia conoscenza della piazza romanista.

Calciomercato, l’Aston Villa di Monchi su Zaniolo: la formula inguaia Tiago Pinto

Il Galatasaray sembra pronto a cedere il fantasista dopo pochi mesi nella Super Lig turca. Il club di Istanbul, come evidenziato da Calciomercato.it, ha già bloccato l’erede di Nicolò Zaniolo. I giallorossi hanno infatti trovato l’accordo per un quadriennale con Tete, svincolato dallo Shaktar Donetsk. A piombare su Zaniolo è invece l’Aston Villa, con le manovre di un altro ex Roma, il ds Monchi.

Come riporta il portale il club inglese ha avviato i colloqui per portare Zaniolo in Premier League già da un mese. Fin qui i Villains hanno già speso molto sul mercato estivo, parliamo di quasi 90 milioni di euro. Ecco perché Monchi starebbe premendo per un accordo che si basi sul prestito con diritto di riscatto per il fantasista. In questo caso la Roma non potrebbe incassare dall’addio col Galatasaray. Ricordiamo che la clausola prevede un incasso da 2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni e il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16.5 milioni. Sulle tracce di Zaniolo resiste anche la pista Zenit.